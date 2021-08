Kylian Mbappé concentra con Francia mientras se define su posible pase al Real Madrid

Kylian Mbappé se integró a la concentración de la selección francesa de cara a la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, que el combinado galo disputará ante Bosnia y Herzegovina, Ucrania y Finlandia. El delantero del PSG llegó este lunes al complejo de Clairefontaine, mientras desde España el Real Madrid realiza las últimas gestiones para concretar su fichaje antes del cierre del libro de pases (31 de agosto).

El futbolista de 22 años, autor de un doblete en la victoria más reciente de su club por la Ligue 1, ha sido el principal tema de conversación entre los hinchas del equipo madridista, quienes sueñan ver potenciado su plantel con el aporte que podría brindar el joven campeón del mundo.

Las negociaciones entre clubes, sin embargo, han fracasado debido a que las ofertas hechas hasta ahora por el jugador no llegan a convencer a la directiva del Paris Saint-Germain. Aunque no lo ha asegurado públicamente, Mbappé tendría el deseo de dejar las filas del cuadro francés luego de cuatro temporadas (actualmente juega la quinta), razón por la cual no ha renovado su contrato, que vence en junio del 2022.

Mientras se define su futuro a nivel de clubes, la estrella parisina se mantendrá enfocada en el próximo partido de este miércoles 1 de setiembre frente al combinado bosnio. Francia se sitúa en el primer lugar del Grupo D con siete puntos luego de tres fechas jugadas y es el principal candidato a quedarse con el cupo directo al Mundial Qatar 2022 en su serie.

¿Cuánto pide PSG por Kylian Mbappé?

De acuerdo con información de la prensa española, PSG no estaría dispuesto a negociar el pase de su futbolista por menos de 200 millones de euros. La cadena Sky Sports señala que Real Madrid estaría “considerando” ofertar dicha cantidad, en tanto que Marca precisa que el monto sería cubierto de la siguiente forma: 170 millones de euros netos más 30 en variables.

