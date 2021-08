El Santos Laguna vs. Juárez se disputa HOY por la séptima jornada del apertura de la Liga MX, el partido se realizará en el Estadio Corona y está pactado para las 6.00 p. m. (hora peruana y mexicana). El partido lo puedes VER EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de TUDN y DirecTV Sports, pero también podrás seguir la TRANSMISIÓN MINUTO A MINUTO por la web de La República Deportes de manera GRATIS y ONLINE.

Los laguneros, que llegan con cinco empates consecutivos, se ubican en el puesto 12 de la tabla con ocho puntos y, si ganan, podrían escalar hasta la quinta posición a seis puntos del puntero América, equipo de Pedro Aquino. Por su lado, los de Juárez la pasan peor, pues están en el último lugar de la tabla con dos puntos de 18 posibles, y deben sumar de a tres para salir de ese peligroso lugar.

Santos Laguna vs. Juárez EN VIVO

Santos Laguna vs. Juárez: ficha del partido

Partido Santos Laguna vs. Juárez ¿Cuándo juegan? HOY 29 de agosto ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana y mexicana) ¿Dónde? Estadio Corona ¿En qué canal? TUDN y DirecTV Sports

Santos Laguna vs. Juárez: posibles alineaciones

Santos Laguna: Lajud, Govea, Torres, Dória, Campos, Otero, Gorriarán, Prieto, Carrillo, Aguirre y Valdés

Juárez: González, Olivera, Aguilar, Velazquez, Acosta, Galván, Santos, Rosel, García, Intriago, Castillo.

¿A qué hora juegan Santos Laguna vs. Juárez EN VIVO?

Perú: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (ET)

Venezuela: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (30 de agosto)

¿En qué canal VER Santos Laguna vs. Juárez EN VIVO?

México: TUDN, Las Estrellas, TUDN En Vivo, Blim TV

Perú: DIRECTV Sports Peru, directvsports.com , DIRECTV Sports App

Argentina: Las Estrellas, directvsports.com , DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Canadá: OneSoccer

Chile: directvsports.com , DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports App, directvsports.com , DIRECTV Sports Colombia

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Footters

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Estados Unidos: TUDN USA, UniMás, TUDN.com , TUDN App, Univision NOW

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Venezuela: directvsports.com , DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App.

Santos Laguna vs. Juárez EN VIVO: ¿qué canal es TUDN?

En territorio mexicano, la señal de TUDN puede verse en los siguientes canales dependiendo de tu operador de TV por cable o satélite:

TUDN EN VIVO

Satélite

Sky: Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD)

Star TV: Canal 510.

Cable

Izzi: Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD)

Totalplay: Canal 503.

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de Izzi o Blim TV.

¿Cómo sintonizar Santos Laguna vs. Juárez EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte la transmisión del partido Santos Laguna vs. Juárez por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV donde tendrás acceso a sus canales exclusivos. Otra opción para mantenerte informado minuto a minuto es a través de La República Deportes, que te llevará la cobertura GRATIS ONLINE del compromiso.

