El choque entre los culés y los azulones será un partido de aquellos, donde ambas escuadras medirán sus fuerzas para demostrar cuál merece estar mejor posicionado en La Liga Española. Conoce en la presente nota más detalles sobre cómo ver por Roja Directa Barcelona vs. Getafe.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Getafe?

Argentina 12.00 p. m.

Brasil 12.00 p. m.

Chile 11.00 a. m.

Colombia 10.00 a. m.

Ecuador 10.00 a. m.

España 5.00 p. m.

México 9.00 a. m.

Perú 10.00 a. m.

Uruguay 12.00 p. m.

Venezuela 11.00 a. m.

¿Qué canal transmite el partido de Barcelona vs. Getafe?

España: Movistar La Liga

Sudamérica: DirecTV Sports

México: Sky Sports.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Barcelona vs. Getafe ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todos estos no necesitan de una suscripción.

¿Cómo ver Barcelona vs. Getafe en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Barcelona vs. Getafe

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratis. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Posible alineación del Barcelona

Ter Stegen, Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Griezmann, Braithwaite y Memphis.

Posible alineación del Getafe

David Soria, Juan Iglesias, Djené, Mitrovic, Mathías Olivera, Aleñá, Arambarri, Maksimovic, Jakub Jankto, Mata y Enes Ünal.

Barcelona vs. Getafe: historial de partidos

El Barza tiene una ventaja clara sobre el Getafe, ya que le lleva 26 victorias, seis empates y cuatro derrotas.