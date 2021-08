Partidos de HOY 29 de agosto de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy domingo 29 de agosto de 2021

Entre las ligas de fútbol más importantes del momento se juegan el Boca Juniors vs Racing Club y en los duelos más esperados de hoy 28 de agosto están el César Vallejo vs Alianza Lima y Cruz Azul vs Pachuca.

Partidos de hoy: Perú Primera División

11:00 Sport Huancayo vs Sport Boys

13:15 Deportivo Municipal vs Universidad San Martín

15:30 César Vallejo vs Alianza Lima

Partidos de hoy: Inglaterra Premier League

8:00 Burnley vs Leeds United

8:00 Tottenham Hotspur vs Watford

10:30 Wolverhampton Wanderers vs Manchester United

Partidos de hoy: España La Liga

10:00 Barcelona vs Getafe

12:30 Cádiz vs Osasuna

12:30 Rayo Vallecano vs Granada

15:00 Atlético Madrid vs Villarreal

Partidos de hoy: Italia Serie A

11:30 Genoa vs Napoli

11:30 Sassuolo vs Sampdoria

13:45 Milan vs Cagliari

13:45 Salernitana vs Roma

Partidos de hoy: Alemania Bundesliga

8:30 Union Berlin vs Borussia M’gladbach

10:30 Wolfsburg vs RB Leipzig

Partidos de hoy: Portugal Primeira Liga

12:00 Benfica vs Tondela

12:00 Sporting Braga vs Vitória Guimarães

14:30 Santa Clara vs Gil Vicente

14:30 Portimonense vs Paços de Ferreira

Partidos de hoy: Francia Ligue 1

6:00 Troyes vs Monaco

8:00 Lens vs Lorient

8:00 Clermont vs Metz

8:00 Strasbourg vs Brest

8:00 Angers SCO vs Rennes

10:00 Lille vs Montpellier

13:45 Reims vs PSG

Partidos de hoy: Argentina Superliga Argentina

11:30 Arsenal vs Defensa y Justicia

13:45 Aldosivi vs Lanús

13:45 Central Córdoba SdE vs Rosario Central

16:00 Vélez Sarsfield vs Godoy Cruz

18:15 Boca Juniors vs Racing Club

Partidos de hoy: México Liga MX

12:00 Toluca vs Pumas UNAM

18:00 Santos Laguna vs Juárez

20:00 Cruz Azul vs Pachuca

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 29 de agosto de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports

