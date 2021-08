Manchester United y Wolves EN VIVO se enfrentan HOY domingo 29 de agosto por la tercera fecha de la Premier League a partir de las 10.30 a. m. (hora peruana) en el Molineux Stadium. El encuentro entre los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Lobos’ será televisado por la señal de ESPN3 para el territorio de Latinoamérica. El duelo podrás verlo ONLINE GRATIS vía LIVE STREAMING por La República Deportes donde encontrarás la previa, las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto y el resumen con los goles y las mejores jugadas del cotejo.

Manchester United vs. Wolves: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Wolves ¿Cuándo juegan? HOY domingo 29 de agosto ¿A qué hora? 10.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Molineux Stadium ¿En qué canal? ESPN 3

La previa del Manchester United vs. Wolves

Manchester United buscará volver al triunfo cuando le toque visitar Molineux Stadium para enfrentar al Wolves por la tercera fecha de la Premier League.

El cuadro de los ‘red devils’ van en busca de los tres puntos luego de concretar en los últimos días el fichaje y retorno de Cristiano Ronaldo tras 12 años.

El equipo de Ole Gunnar Solskjær lleva cuatro puntos en la liga inglesa y buscará los tres puntos para subir a los primeros lugares de tabla . En tanto, el Wolves buscará su primera victoria en el campeonato. Actualmente, lleva cero puntos.

Cabe señalar que el Manchester United ha perdido solo un partido de los últimos ocho choques con los Lobos (registra tres empates y cuatro triunfos). Además, está invicto en los recientes 27 cotejos de visita (17 victorias y 10 empates).

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Wolves por la Premier League?

El partido entre Manchester United vs. Wolves EN VIVO comenzará a las 10.30 a. m. en el territorio peruano. Conoce los horarios del duelo según tu localización geográfica:

México: 10.30 a. m.

Perú: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

Colombia: 10.30 a. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Chile: 11.30 a. m.

Paraguay: 11.30 a. m.

Argentina: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

Brasil: 12.30 p. m.

¿En qué canal ver Manchester United vs. Wolves por la Premier League?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Chile: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

¿Dónde ver el Manchester United vs. Wolves EN VIVO vía ESPN 3?

DirecTV

Argentina: 623 (SD) y 1623 (HD)

Chile: 623 (SD) y 1623 (HD)

Colombia: 623 (SD) y 1623 (HD)

Ecuador: 623 (SD) y 1623 (HD)

Perú: 623 (SD) y 1623 (HD)

Uruguay: 623 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV

Colombia: 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (satélite): 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (cable): 508 (SD) y 742 (HD)

Chile: 495 (SD) y 887 (HD)

Venezuela: 488 (SD) y 887 (HD)

Claro TV

Colombia (cable): 512 (SD) y 1512 (HD)

Chile (cable): 176 (SD) y 476 (HD)

Perú (cable): 66 (SD) y 524 (HD)

Tigo

Bolivia (cable): 515 (SD) y 703 (HD)

Paraguay: 105

Simple TV

Venezuela: 623 (SD) y 1623 (HD)

¿Dónde ver el Manchester United vs. Wolves por ESPN 3?

Si no quieres perderte la transmisión del partido Manchester United vs. Wolves vía ESPN 3, sintoniza los siguientes canales:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo)

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET)

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express)

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable)

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás)

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora)

¿Cómo ver Manchester United vs. Wolves EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester United vs. Wolves por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN por el que podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a ESPN Play para ver Manchester United vs. Wolves?

Para acceder a ESPN Play para ver el partido Manchester United vs. Wolves, debes registrarte con las credenciales de tu proveedor de TV paga. Ingresa a www.espnplay.com, elige el logo de tu operador de cable e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.