Gianluca Lapadula volvió a la cancha. El delantero peruano, convocado para la próxima fecha triple de eliminatorias sudamericanas, sumó sus primeros minutos en la temporada 2021/22 durante el partido Benevento vs. Parma por la Serie B italiana, aunque estuvo buena parte del duelo en la banca de suplentes. ¿Cómo terminó el encuentro y cuál fue el desempeño de nuestro compatriota?

‘Lapagol’, que no había disputado la primera jornada del torneo, fue convocado para la segunda. Si bien en un inicio se especulaba sobre su posible traspaso a un club de la Serie A, su aparición en el choque de este domingo parecería confirmar su permanencia en Benevento, especialmente ante la cercanía del cierre del mercado de fichajes en Europa. A continuación, te contamos cómo le fue a pocos días de su participación con la Bicolor.

¿Cómo le fue a Lapadula en su debut en la Serie B de Italia?

El Benevento perdió 1-0 con el Parma de Gianluigi Buffón en un partido donde Gianluca Lapadula ingresó recién a los 78′, en reemplazo de Calo. El delantero no llegó a tener ninguna ocasión de gol, aunque se lo vio en buena condición física. A su ingreso, el partido estaba igualado sin goles, pero fue en el descuento (90+7′) que Valentin Mihaila aprovechó un descuido defensivo para anotar el único tanto del compromiso.

¿Cuántos minutos jugó Lapadula en el partido Benevento vs Parma?

Lapadula ingresó en el minuto 78 del encuentro, con el fin de que pudiese aportar con su potencial ofensivo a un Benevento que no podía romper el 0-0 de ese momento. En total, estuvo cerca de 20 minutos en el campo.

¿Gianluca Lapadula fue convocado por Gareca?

Gianluca Lapadula figura en la lista de convocados que presentó Ricardo Gareca el último 20 de agosto. El ‘Bambino’ es uno de tres delanteros llamados para la selección peruana con ocasión de la fecha triple de eliminatorias, junto con Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz.

¿Cuándo llegará Lapadula a Perú?

De acuerdo con Líbero, se estima que Lapadula llegue al Perú este lunes 30 de agosto para sumarse a la concentración del combinado dirigido por Ricardo Gareca, con miras a las próximas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022.

La lista de convocados de la selección peruana. Foto: FPF

¿Lapadula podrá jugar el Perú vs. Uruguay por eliminatorias?

Gianluca Lapadula no podrá jugar en el partido de Perú vs. Uruguay debido a una acumulación de tarjetas amarillas. No obstante, estará disponible para los cotejos ante Venezuela y Brasil del 5 y 9 de setiembre, respectivamente.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.