La liga mexicana del fútbol ha despertado la indignación por su falta de reacción y medidas frente a las denuncias por violencia de género contra sus jugadores. Cuando el futbolista Renato Ibarra fue detenido bajo los cargos de tentativa de feminicidio y aborto, solo se emitió un comunicado condenado los hechos. Entonces se hizo visible que no había ningún protocolo para atacar estos casos.

“Lo que la liga y los equipos reiteran sin un pronunciamiento, campaña, sin acción que ayude a comprender de qué forma trabajan para que estos actos no se repitan es que la violencia de género no les importa”, explicó Claudia Pedraza, académica en temas de género y deporte, a EFE.

A pesar de que México es uno de los países más peligrosos para las mujeres, ni la Liga Mx ni la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) han creado reglas para prevenir o sancionar a los jugadores que sean denunciados por violencia contra la mujer. En el caso de Ibarra, no fue castigado por la liga y su equipo, el América, que lo dio de baja, lo volvió a contratar un año después.

También ha sido denunciado Marco García, de los Pumas de la UNAM, por tomar fotos clandestinas debajo de la falda de una maestra. Se le dio una sanción interna, pero luego regresó a su equipo. Otro caso es el de Dieter Villalpando, quien fue acusado de violación y despedido por el Guadalajara, pero firmado por el Puebla.

Ninguno de los futbolistas recibió una multa o castigo de la Liga Mx o de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), cuando lo ideal es que se demuestre una política de cero tolerancia contra este tipo de denuncias.

“ Si a Renato Ibarra, que casi lo agarran con la evidencia, no le pasó nada, más allá de lo legal, en su empresa o trabajo, donde supieron de lo que se trató, alguien que no está en el foco público también lo puede hacer; contribuyen al imaginario que se puede violentar a las mujeres y no pasa nada ”, indicó la investigadora Pedraza

Por su lado, la abogada Zitally Flores, experta en derecho deportivo, recalcó que la Liga MX y la FMF están en la obligación constitucional de contar con estas medidas. “Tienen una obligación constitucional de respeto a los derechos humanos, de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres porque son una autoridad dentro del deporte”, sostuvo.