VER Barcelona vs. Getafe EN VIVO y EN DIRECTO protagonizarán un atractivo partido por la tercera jornada de LaLiga Santander. El duelo de los azulgranas está pactado para que se lleve a cabo este domingo 29 de agosto desde las 10.00 a. m. (hora peruana) en el estadio Camp Nou. El compromiso contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica , mientras que la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto VÍA STREAMING ONLINE.

Los azulgranas, sin Lionel Messi, empezaron LaLiga de la mejor manera posible: golearon 4-2 a la Real Sociedad. En este encuentro brilló su flamante refuerzo Memphis Depay. Sin embargo, fue recién en el segundo cotejo en el que anotó su primer gol, ante el Ahtletic Club de Bilbao.

Para enfrentar a Getafe, el entrenado Ronald Koeman podrá contar con Marc-André Ter Stegen y Philippe Coutinho, quienes se recuperaron de sus respectivas lesiones y fueron convocados. El neerlandés usaría a Ronald Araujo y Clément Lenglet como pareja de centrales ante las bajas de Gerard Piqué (lesión) y Eric García (expulsión).

Lista de convocados de jugadores azulgranas. Foto: FC Barcelona

Barcelona vs. Getafe: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Getafe ¿Cuándo juegan? Domingo 29 de agosto ¿Dónde? Camp Nou ¿A qué hora? 10.00 a. m. ¿En qué canal? DirecTV Sports

A qué hora juegan Barcelona vs. Getafe

México: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

En qué canal ver Barcelona vs. Getafe

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play.

¿Cómo ver Barcelona vs. Getafe vía DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Barcelona vs. Getafe por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

