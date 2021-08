Se va completando el plantel. Esta noche arribaron a Lima Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes llegan desde Europa y se van a incorporar a los trabajos de la selección peruana. Los futbolistas asistirán este lunes a la Videna y se espera que estén presentes en la próxima fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

A pesar de la incertidumbre desatada por los clubes la Premier League, y respaldada por otras ligas, las cuales decidieron no ceder a sus jugadores para las eliminatorias, el lateral se manifestó y enfatizó que en su caso no existirían inconvenientes. “Según conversé con mi club, este mes sí normal, ya para la próxima fecha triple no sé si van haber complicaciones”, expuso a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Por otra parte, el volante del Malmö FF viene de una lesión que lo dejó fuera de los encuentros por la Champions League, por lo que se refirió a su actual estado físico. “Me he recuperado un 100%. Es siempre emocionante, y siempre es lo mejor estar acá”, sostuvo.

Recordemos que, el volante del fútbol sueco se ganó un puesto en el equipo de Ricardo Gareca luego de su destacada participación en la última Copa América. En el caso del defensa del Saint-Étienne, alternó con el joven Marcos López en el certamen continental, por lo que su presencia ante Uruguay no estaría asegurada.

Se espera que en los próximos días arriben a la capital los delanteros Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, ambos ya cuentan con el permiso de sus clubes y podrían estar disponibles los duelos de la Bicolor.

