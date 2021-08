Thiago Silva: “Cuando el PSG fichó a Ramos me entristeció”

Thiago Silva vivió una partida dolorosa cuando se marchó hace más de un año del camerino del Paris Saint-Germain. El actual jugador del Chelsea aún no olvida el trato que le dio el PSG para que no continuara defendiendo los colores del club y decidió no renovarle su contrato. En el 2020, después de ocho años en París, el brasileño tuvo que salir por la puerta de atrás y ahora habla de uno de los grandes fichajes que ha hecho su exclub, el de Sergio Ramos.

“No tengo nada en contra de Sergio Ramos. Pero Sergio, cuando le ofrecieron un contrato de dos años, tenía la misma edad que yo el año pasado. No lo entiendo. Realmente, todo esto me entristeció”, indicó. El experimentado zaguero brasileño, ahora con 36 años, recalcó que no tiene nada contra el exdefensor y capitán del Real Madrid de 35 años, sino que no entiende el accionar del PSG para que él no siga en las filas del club.

Thiago Silva fue uno de los jugadores claves del PSG entre el 2012 y 2020, período en el que logró ser uno de los capitanes. Foto: PSG

Además, señaló que todo esto sucedió a pesar de haber ganado con el PSG varios títulos y de haber trabajado para posicionarlo como uno de los mejores clubes de Europa. “Creo que se podría haber hecho algo más. Porque no fueron ocho días, no fueron ocho meses. Fueron ocho años de muchas victorias, mucho trabajo para poder cambiar y llevar al PSG al nivel que tiene hoy”, señaló Thiago Silva en una conversación con ESPN.

El exjugador del AC Milán dejó en claro que su no renovación por el PSG tampoco se trató de un tema de salario, pues resalta que ahora gana menos en el Chelsea. Tras su partida de París, Thiago Silva ha logrado con el club inglés la Champions League y la Supercopa de Europa.

