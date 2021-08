Manchester City vs. Arsenal EN VIVO por la tercera fecha de la Premier League 2021-22. Este partido se disputará en el Etihad Stadium desde las 6.30 a. m. (hora peruana) con transmisión a cargo de ESPN. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE del compromiso, sigue la previa en La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato de las mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

Manchester City vs. Arsenal: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? Sábado 28 de agosto ¿A qué hora? 6.30 a. m. (Perú) ¿Dónde? Etihad Stadium ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega Manchester City vs. Arsenal?

En Perú, el partido Manchester City vs. Arsenal se jugará a partir de las 6.30 a. m. Revisa la guía de horarios en otros países de la región.

Colombia: 6.30 a. m.

Ecuador: 6.30 a. m.

México: 6.30 a. m.

Perú: 6.30 a. m.

Bolivia: 7.30 a. m.

Chile: 7.30 a. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York): 7.30 a. m.

Paraguay: 7.30 a. m.

Venezuela: 7.30 a. m.

Argentina: 8.30 a. m.

Brasil: 8.30 a. m.

Uruguay: 8.30 a. m.

España: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmite Manchester City vs. Arsenal?

La transmisión del partido Manchester City vs. Arsenal en Perú y otros países de Sudamérica estará a cargo de la señal de ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN Brasil, GUIGO

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Peacock, SiriusXM FC

España: DAZN 1, Movistar+, DAZN.

Manchester City, vigente campeón de la Premier League, se repuso de un debut adverso en la nueva temporada del torneo con un triunfo la fecha pasada. En esta jornada, el cuadro celeste irá por su segunda victoria ante un necesitado Arsenal, que acumula dos derrotas seguidas.

Los ciudadanos no tuvieron piedad con el Norwich City y lo avasallaron por 5-0. Jack Grealish, fichaje estrella para esta temporada, aportó un tanto para la goleada que se inició con un autogol y se completó con las anotaciones de Aymeric Laporte, Raheem Sterling y Riyad Mahrez.

Los gunners, por su parte, tropezaron en casa ante Chelsea, que no tuvo problemas para someterlo con dos goles convertidos en el primer tiempo. El conjunto de Mikel Arteta buscará no solo sus primeros puntos, sino también sus primeros tantos, pues es uno de los pocos clubes que no ha podido vulnerar la valla del arco rival en este inicio del torneo.

Manchester City y Arsenal se midieron por última vez en febrero de este año, con resultado a favor de los primeros por 1-0. En el historial de los 10 cruces más recientes entre ambos, la ventaja es abrumadora para el City: nueve victorias contra apenas una de los londinenses.

¿Cómo ver Manchester City vs. Arsenal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester City vs. Arsenal por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo. Otra opción para conocer el desarrollo del compromiso es seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juega Manchester City vs. Arsenal?

El escenario del partido Manchester City vs. Arsenal será el Estaadio Ciudad de Mánchester, mejor conocido como Etihad Stadium por razones de patrocinio.

Alineaciones probables de Manchester City vs. Arsenal

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Ilkay Gundogan, Rodri, Jack Grealish; Gabriel Jesús, Ferrán Torres, Raheem Sterling.

Arsenal: Bernd Leno; Cédric Soares, Rob Holding, Pablo Marí, Kieran Tierney; Albert Lokonga, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Emile Smith Rowe; Pierre-Emerick Aubameyang.

Historial reciente de Manchester City vs. Arsenal

Arsenal 0-1 Manchester City | 21.02.21

Arsenal 1-4 Manchester City | 22.12.20

Manchester City 1-0 Arsenal | 17.10.20

Arsenal 2-0 Manchester City | 18.07.20

Manchester City 3-0 Arsenal | 17.06.20.

