En medio del ‘culebrón’ entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid por el futuro de Kylian Mbappé, el propio futbolista usó sus redes sociales para publicar una curiosa fotografía junto con Lionel Messi, con quien podría compartir ataque y hacer diabluras en el Parque de los Príncipes si es que decide quedarse en el conjunto parisino hasta el término de su contrato.

Mbappé, que en su momento se ha declarado un gran fan del argentino, colgó una fotografía suya junto con el exdelantero del FC Barcelona con un peculiar mensaje. El francés escribió una suma de emojis entre el sol y el balón de fútbol, que daba como resultado una cara divertida . Esto puede interpretarse como que ambos jugadores se sienten felices al compartir equipo.

Esta publicación se da en medio de dimes y diretes entre el PSG y el Real Madrid. El conjunto blanco quiere a toda costa al delantero francés, por lo que realizó una oferta de 170 millones de euros más diez en variables. Sin embargo, desde el elenco parisino han rechazado esta cantidad y han dejado en claro que no dejarán ir fácilmente a Kylian.

Kylian Mbappé entrena en el PSG junto con Lionel Messi. Foto: Instagram

Real Madrid mandó ultimátum al PSG por oferta sobre Mbappé

Según Le Parisien, el Real Madrid le ha dado un ultimátum al PSG para que responda por la oferta que hicieron por Kylian Mbappé.

El medio francés detalló este sábado 28 de agosto que los merengues solo esperarán una respuesta de los parisinos hasta el día domingo 29, de lo contrario, las operaciones por el traspaso de ‘Donatello’ quedarían canceladas .

Le Parisien asegura que esta actitud de la directiva del PSG es solo un juego con el tiempo, ya que el mercado de fichajes termina este martes 31 de agosto a medianoche.

¿Mbappé se queda o se va?

En la previa del duelo entre el PSG vs. Reims por la cuarta jornada de la Ligue 1, el entrenador argentino Mauricio Pochettino brindó una conferencia de prensa donde se refirió al futuro de su dirigido Kylian Mbappé.

“Kylian está trabajando muy bien como de costumbre, preparando el partido de mañana, y el director deportivo dejó clara la postura del club ante esta situación”, empezó declarando el exestratega del Tottenham, quien añadió que Mbappé le dijo que no planea irse del PSG. “Mbappé no me ha dicho que se quiera ir. Insisto, está muy bien, preparando el partido de mañana”, finalizó.

