Jorge Espejo lanza crítica contra el arbitraje luego de empatar ante Universitario

Empate agónico y con polémica. Universitario rescató un punto en los minutos finales del partido ante Cantolao por la novena jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. El cuadro crema marcó a los 97 minutos la paridad y esto generó la molestia del entrenador rival, quién indicó que el árbitro influyó en el resultado.

Al final del cotejo, el estratega fue consultado por el periodista de Gol Perú si consideraba que le habían ‘metido la mano al bolsillo’. “Obvio, es algo increíble. Dieron 6 minutos y luego Legario (árbitro) dice ‘Estoy dando uno más’. El gol creo que lo meten en el minuto 7.10 o 7.20 (tiempo añadido) y en la jugada de acá le decíamos termínalo porque ahorita va a venir un gol de la ‘U’ y va a ser responsabilidad tuya”, fueron las primeras impresiones de Jorge Espejo.

Para el técnico, el mal desempeño de las autoridades no es solo en contra de su plantel y siempre afecta a los equipos pequeños. “Ya estamos acostumbrados, todo el año han sido fallos en contra. Como te comenté la vez pasada, a mí me suspendieron 5 fechas y hasta ahorita no sé por qué. He seguido en la misma línea sin reclamar y sin decir nada, pero ya basta con los equipos chicos. La verdad es que nos cuesta mucho”, sostuvo al citado medio.

Si bien mostró su descontento por el resultado, también enfatizó que el punto ante los merengues es importante. “El partido ya lo habíamos ganado pero con arbitrajes así es difícil que podamos salir de la incómoda posición. Igual se suma ante Universitario y con tres bajas importantes”, finalizó.

Con este resultado, Cantolao se ubica en la sétima posición de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson con 12 unidades y en la próxima jornada enfrentará a Sport Huancayo.

