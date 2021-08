Barcelona vs. Getafe EN VIVO EN DIRECTO juegan este domingo 29 de agosto a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana) y a las 5.00 p. m. (hora española) en el Camp Nou por la fecha 3 de LaLiga Santander. El encuentro entre los culés y los azulones será televisado por la señal de DirecTV Sports. Si no cuentas con este canal, puedes seguir la transmisión ONLINE GRATIS vía LIVE STREAMING por La República Deportes para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro gracias a la previa y el minuto a minuto.

Barcelona vs. Getafe: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Getafe ¿Cuándo juegan? Domingo 29 de agosto ¿A qué hora? 10.00 a. m. (hora peruana) y a las 5.00 p. m. (hora española) ¿Dónde? Camp Nou ¿En qué canal? DirecTV Sports

DirecTV Sports EN VIVO: ¿a qué hora juegan Barcelona vs. Getafe por LaLiga Santander?

En el territorio peruano, el duelo entre Barcelona vs. Getafe vía DirecTV Sports EN VIVO comenzará a las 10.00 a. m. Revisa los horarios de este encuentro según tu localización geográfica:

México: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

DirecTV Sports EN VIVO: ¿en qué canales transmiten el Barcelona vs. Getafe por LaLiga Santander?

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Chile: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Perú

Uruguay: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela.

DirecTV Sports EN VIVO: ¿qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

DirecTV Sports EN VIVO: ¿dónde ver Barcelona vs. Getafe ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Barcelona vs. Getafe por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV . Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

