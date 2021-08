Este domingo, los azulgranas llegan preparados para enfrentar el Getafe. Aunque el Barza ha tenido un partido ajustado con el Athletic de Bilbao, buscará dar todo de sí ante el conjunto azulón, que espera sorprender a los catalanes con su juego. A continuación, más información sobre el Barcelona vs. Getafe.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Getafe?

Argentina 12.00 p. m.

Brasil 12.00 p. m.

Chile 11.00 a. m.

Colombia 10.00 a. m.

Ecuador 10.00 a. m.

España 5.00 p. m.

México 9.00 a. m.

Perú 10.00 a. m.

Uruguay 12.00 p. m.

Venezuela 11.00 a. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Getafe?

España: Movistar La Liga

Sudamérica: DirecTV Sports

México: Sky Sports.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Barcelona vs. Getafe ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todos estos no necesitan de una suscripción.

Alineación de Barcelona

Ter Stegen, Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Griezmann, Braithwaite y Memphis.

Alineación de Getafe

David Soria, Juan Iglesias, Djené, Mitrovic, Mathías Olivera, Aleñá, Arambarri, Maksimovic, Jakub Jankto, Mata y Enes Ünal.

Barcelona vs. Getafe: historial de partidos

El Barza tiene una ventaja clara sobre el Getafe, ya que le lleva 26 victorias, seis empates y cuatro derrotas.

¿Dónde se jugará el partido del Barcelona vs. Getafe?

El encuentro se llevará a cabo en el Camp Nou, ciudad de Barcelona.