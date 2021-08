Gregorio Pérez sobre las chances de dirigir a Universitario: “Con mucho gusto regreso”

Tras la designación de Jean Ferrari como nuevo administrador de Universitario, el objetivo de los merengues se concentra en definir al nuevo entrenador. El exjugador nunca ocultó su agrado por Gregorio Pérez y hace poco precisó que figura como una alternativa. Por su parte, el uruguayo guarda un gran aprecio por el club y no descarta su regreso a la Liga 1 Betsson.

El experimentado estratega se manifestó sobre sus chances de tener se segunda etapa en tienda crema. “Si ‘U’ no tiene DT en su momento y si se dan las condiciones, con mucho gusto regreso. Yo tengo que esperar que me llamen. No nos adelantemos. Vamos a esperar si nos llaman o no”, acotó al programa Campeonísimo de PBO.

A su vez, se refirió sobre la designación de Ferrari y mencionó que a pesar de su salida, siguieron en comunicación. “Ayer tuve la noticia de los medios de prensa, que Jean (Ferrari) era nuevo administrador del club. La relación con Jean siguió, nos comunicábamos muy seguido hasta un mes atrás”, sostuvo.

‘Don Goyo’ se ganó el cariño de la hinchada por la gran campaña que realizó durante su primer paso en el 2020. Debido a la pandemia tuvo que alejarse del cargo; sin embargo, mencionó que el afecto y el cariño ha sido mutuo.

“Me gustaría regresar al Perú. Yo fui a trabajar y a vivir para ‘U’, y no esperé que ‘U’ viviera para mí. Son formas de conducirse. Se dieron circunstancias especiales que quedó en el recuerdo”, finalizó.

