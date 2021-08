Gary Medel aseguró que jugara fecha triple con Chile: “Si me dicen que no, voy igual no más”

El volante de contención del equipo Bolonia, Gary Medel, afirmó que participará de las Eliminatorias Qatar 2022, a pesar de los impedimentos exigidos por la Serie A de Italia. Esta última se suma a los anuncios de La Liga de España y la Premier League de Inglaterra de implementar medidas sanitarias para combatir la COVID-19.

“Yo sí voy, sí voy, sí voy, y si me dicen que no, voy igual no más, y qué pasa” , comentó el ‘Pitbull’ en una transmisión en directo. De esta forma confirmó su presencia en los partidos de la selección chilena. Más adelante agregó también “no hay transe, cabros”.

Según diferentes comunicados desde Europa, se ha pedido a los clubes su apoyo para que tomaran la decisión de no ceder a sus jugadores para los partidos del proceso clasificatorio. Estas medidas afectan a varios países latinoamericanos como Chile, Argentina, Colombia y Perú que tienen a muchos futbolistas de su selección que militan en el extranjero.

Los hechos tuvieron lugar cuando la Serie A emitió una misiva informando sobre su decisión: “La Liga Nacional Profesional Serie A anuncia que con motivo de la ventana FIFA de septiembre de 2021 apoyará la decisión de sus clubes de no liberar a los jugadores convocados por las selecciones nacionales para jugar en los países a los que deben regresar”.

Asimismo, Gary Mendel se une a Arturo Vidal, quien también aseguró por medio de sus redes sociales sobre su presencia en la fecha triple de las Eliminatorias. El ‘Rey Arturo’ publicó en su Instagram el siguiente mensaje: “Feliz por la citación con mi querida selección. Ahí estaré con las mismas ganas y el corazón de siempre”.