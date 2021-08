Dominik Mysterio: “La gente me sigue preguntando si mi papá es Rey Mysterio o Eddie Guerrero”

En el último evento de WWE, Summerslam 2021, Dominik Mysterio cumplió un año como luchador profesional, un año en el que ya ha conseguido grandes logros como ganar el campeonato en parejas junto con su padre, la leyenda enmascarada Rey Mysterio.

No obstante, Dominik no es nuevo en el ambiente de WWE. Muchos fans aún recuerdan sus primeras apariciones cuando solo tenía 7 años, en la tan comentada historia que protagonizó su padre y Eddie Guerrero. La República pudo conversar con él y recordar lo que fue ver a dos grandes de la lucha libre “pelear por su custodia”.

“ Hasta la fecha todavía me preguntan quién es mi padre verdadero, con eso te digo todo, en la calle o en las redes sociales, todos me preguntan si es Eddie Guerrero o Rey Mysterio , y yo siempre les contesto: ‘Pues, quien quieran ustedes’”, manifestó Dominik remembrando aquella rivalidad.

Como bien saben los fanáticos de WWE, en medio de una guerra entre ambos gladiadores de origen mexicano, Eddie Guerrero ‘reveló' que era el padre biológico de Dominik. Todo se definió en Summerslam 2005, cuando Rey Mysterio venció al ‘Calor Latino’ en una lucha de escaleras y pudo recuperar a su hijo.

“Me acuerdo de cómo me presentaron la historia, cómo me convencieron, porque yo era muy tímido, muy nervioso. Cuando me dijeron que me iban a pagar, pues al momento pensé en dulces y juguetes y dije: “Vámonos””, aseveró.

“Eddie siempre me traía dulces o juegos para mi PSP, él me compró el juego de FIFA para poder estar entretenido. Siempre fue muy tranquilo, buscando divertirse. Me encantaría tenerlo aquí para que vea todo lo que estoy haciendo ”, agregó.

Eddie era uno de los mejores del mundo haciendo el papel de villano, por eso, el pequeño Dominik no podía evitar sentir miedo algunas veces.

“En la misma lucha, cuando le comienzo a mover la escalera, él se bajó y me comenzó a gritar. Yo dije: “Me está gritando en serio”, y cuando levantó la mano pensé que me iba a pegar. Él venía luchando por 10 o 15 minutos así que estaba encendido. Sabía que no me iba a pegar, pero igual da miedo ver a Eddie Guerrero, con la venota esa que se le marcaba en el brazo y gritando, fue algo que siempre voy a recordar”, relató.

Dominik no es el único miembro de la familia Mysterio que ha tenido participación en WWE. Su madre y su hermana también han aparecido en los shows, hecho que comparten como familia.

“Sí, todos lo vemos como familia. Recuerdo cuando entre los cuatro agarramos a palos a Murphy, yo le decía a Aalyah “Ahí le pegaste en los bajos, ten cuidado”, o mi papá le decía a mi mamá: “Ahí pégale como piñata”. Cuando hacemos algo juntos como familia, lo ponemos en la tele y mi papá es el que está ahí dirigiéndonos a todos”, acotó.

Una larga carrera por venir

El luchador de 24 años es consciente que muchos ojos están sobre él por ser el hijo de Rey Mysterio; sin embargo, asegura que no le afecta tanto porque ya se venía preparando para eso por años.

“Son unos zapatos gigantes por llenar, no creo haberlos llenado tantito, mi padre ha hecho tanto por la lucha libre. No siento mucha presión porque sé lo que puedo hacer, tengo a Dios al lado y no pienso en lo negativo”, puntualizó.

Entre 2020 y 2021, Dominik ha enfrentado a grandes luchadores como Seth Rollins, Dolph Ziggler, The Usos y ha compartido ring con campeones mundiales como John Cena y Edge. Sin embargo, el hijo de Rey Mysterio tiene ganas de seguir creciendo en la industria de la lucha libre, y para eso tiene modelos a seguir, además de su famoso padre.

“ No puedo dejar de mencionar a Eddie Guerrero, siempre estoy estudiando sus luchas . Por lo menos tengo que ver una de sus luchas al día para estar bien. También está Randy Orton, me encantaría trabajar con él algún día, está en otro nivel y con el más caliente ahora en toda la lucha libre que es Roman Reigns”, expresó.

Finalmente, Dominik se refirió a lo que fue luchar ante público en vivo por primera vez; lo hizo hace unas semanas en un episodio de SmackDown luego de haber tenido sus primeras luchas en el Thunderdome sin la presencia de los fans.

“Se me pone la piel chinita, es algo tan especial para mí. Yo debuté en plena pandemia, salía y veía pantallas. Ahora, salir y ver gente gritando es un ambiente totalmente diferente. Antes me cansaba, ahora la energía la tengo hasta el techo. Todos tenían la razón, cuando me decían que esto va a ser diferente. Ese día (el de su debut con público en SmackDown) no pude dormir hasta las 3 de la mañana”, confesó.

