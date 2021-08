Cristiano Ronaldo regresa a Manchester United: los números que dejó ‘CR7′ en su primera etapa

Después de 12 años y tras aceptar la oferta que le propusieron en tiempo récord, Cristiano Ronaldo vuelve a Manchester United. El futbolista dejó la Juventus para enrumbar al club donde logró su primera Champions League.

El vínculo del delantero con los Red Devils inició en 2003, año en el que debutó un 16 de agosto. Con el tiempo sumó un total de 292 partidos entre los torneos domésticos e internacionales. Cristiano celebró 118 goles y dio 52 asistencias. Logró nueve títulos en los que destaca la Champions League y el Mundial de Clubes.

Cristiano Ronaldo regresa al United. Foto: Manchester United

En cuanto a la Premier League, Cristiano Ronaldo disputó un total de 196 encuentros, marcó 84 goles y dio 34 asistencias. Fue Bota de Oro en la temporada 2007-2008, mejor jugador en 2006-2007 y también 2007-2008. Además, logró tres ligas: 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.

Un dato no menor es que fue elegido jugador del mes de la liga inglesa en noviembre 2006, diciembre 2006, enero 2008 y marzo 2008.

Cristiano Ronaldo se despidió de la Juventus

Este viernes 27 de agosto se presentó a los entrenamientos de la Juventus solo para despedirse de sus compañeros. En conferencia de prensa, Massimiliano Allegri, DT de la Vecchia Signora, confirmó la salida del portugués.

“Las cosas pasan, es una ley de vida. Queda la Juventus, que es lo más importante. Ronaldo hizo su aportación, se puso a disposición, ahora se va y la vida sigue”, dijo el estratega.

A lo que agregó: “Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo, no será citado para el partido de mañana”.

