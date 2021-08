“Cristiano Ronaldo me dijo que ya no tiene intención de jugar en Juventus”: Allegri confirma salida

Cristiano Ronaldo parece tener todo listo para llegar al Manchester City. Este viernes 27 de agosto se presentó a los entrenamientos de la Juventus solo para despedirse de sus compañeros. En conferencia de prensa, Massimiliano Allegri, DT de la Vecchia Signora, confirmó la salida del portugués.

“Las cosas pasan, es una ley de vida. Queda la Juventus, que es lo más importante. Ronaldo hizo su aportación, se puso a disposición, ahora se va y la vida sigue” , dijo el estratega.

A lo que agregó: “Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana”.

Cristiano Ronaldo ya tiene próximo destino: irá al Manchester City

De acuerdo al Diario AS de España, el atacante portugués y el conjunto dirigido por Pep Guardiola llegaron a un acuerdo total y no habrá “ningún problema para que la operación llegue a buen puerto”.

Además, resaltan que el aún futbolista de la Juventus firmaría contrato con los ciudadanos hasta 2023, donde cobrará alrededor de 15 millones de euros netos.

Pero, ¿qué falta para que Cristiano Ronaldo se convierta en nuevo jugador del Manchester City? El mencionado diario señala que aún no está el acuerdo con la Vecchia Signora. Para que esto suceda, los bianconeri necesitan percibir alrededor de 25 millones de euros para dejar partir al portugués sin causar desbalances económicos, por lo que desean negociar un trueque que incluye al delantero Gabriel Jesus.

El problema es que el entrenador de los ciudadanos ha declarado como “intransferible” al brasileño, por lo que desde el Etihad Stadium decidieron ofrecer a otro futbolista en esta operación: Raheem Sterling. AS resalta que esta opción no le gusta a la Juventus, “que necesita a un delantero centro y no a un extremo”, por lo que en Turín seguirán insistiendo por Gabriel Jesus.

