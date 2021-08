El hijo pródigo regresó a su casa. Luego de doce temporadas jugando en España e Italia, después de haber conseguido múltiples títulos grupales e individuales, finalmente Cristiano Ronaldo vuelve al equipo donde brilló y empezó a consolidarse como una de las máximas figuras en la historia del fútbol: Manchester United. Los Diablos Rojos confirmaron al portugués, quien jugará en Old Trafford por las próximas dos temporadas.

“El Manchester United se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, sujeto a acuerdo de condiciones personales, visado y médico”, anunciaron los Diablos Rojos.

“Cristiano, cinco veces ganador del Balón de Oro, ha ganado hasta ahora más de 30 trofeos importantes durante su carrera, incluidos cinco títulos de la Liga de Campeones de la UEFA, cuatro Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, siete títulos de liga en Inglaterra, España e Italia, y la Liga Europea. Campeonato para su Portugal natal”, se puede leer en el comunicado oficial del Manchester United.

Cristiano Ronaldo regresa al United. Foto: Manchester United

Y no es para menos, pues en el Manchester United, Cristiano Ronaldo se hizo un nombre en este deporte. Bajo el mando de Sir Álex Ferguson, el delantero portugués anotó 118 goles en 292 partidos, fue goleador del torneo inglés y consiguió diez títulos con los Diablos Rojos , entre los que resaltan tres Premier League, una Champions League y un Mundial de Clubes.

Pero su llegada a Old Trafford no fue nada sencilla, pues en la Juventus no querían dejarlo partir. Desde que empezó la temporada 2021/22, los directivos de la Vecchia Signora dejaron muy en claro su posición de no venderlo. Incluso el vicepresidente del club bianconeri, Pavel Nedved, subrayó en más de una ocasión que Cristiano Ronaldo se quedaría con ellos hasta finalizar su contrato.

Sin embargo, todo cambió en las últimas semanas. Fuentes internacionales afirmaban que Cristiano Ronaldo no se encontraba cómodo en la Juventus porque, por más títulos ligueros que haya conseguido, su gran obsesión era la Champions League. Es por ello que le comunicó sus ganas de partir al entrenador Massimiliano Allegri, quien confirmó esta noticia en conferencia de prensa.

Ante este panorama, los directivos del Manchester City aprovecharon en enviarle una propuesta formal a la Vecchia Signora para hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo, pero que terminaría rechazando pues apareció una oferta por parte del Manchester United. Finalmente, se indica que los Diablos Rojos y los Bianconeri cerraron el acuerdo en 22 millones de euros.

Títulos de Cristiano Ronaldo en Manchester United

3 Premier League

1 FA Cup

2 Community Shield

2 League Cup

1 Champions League

1 FIFA World Cup.

