Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo y lo sigue demostrando, pues a sus 36 años varios equipos pelearon por su fichaje. Después de los rumores que lo vinculaban con el Manchester City, finalmente, CR7 decidió ir a Inglaterra, pero para volver a vestir la camiseta del Manchester United.

Hace unos días, el mismo DT de los ‘Red Devils’ Ole Gunnar Solskjær enviaba un mensaje hacia el portugués: “ Cuando jugaste para Manchester United no te vas a Manchester City ”. Algo similar dijo Wayne Rooney: “ Todo el mundo sabe que nunca podría jugar para el Liverpool o el Manchester City. Eso es obvio, pero todos somos diferentes ”, en referencia a los rumores de que el ‘Bicho’ sería citizen.

Finalmente, Ronaldo decidió y aceptó volver al Old Trafford para vestir la camiseta roja con la que ganó tres Premier League y una Champions. Aunque, él mismo ya había mencionado que nunca iría al Manchester City.

En el 2015, cuando CR7 estaba en el Real Madrid, pero ya se notaban los roces con Florentino Pérez, le preguntaron si ficharía por los citizens, Cristiano respondió de manera tajante: “¿Crees que el dinero me va a hacer cambiar de opinión a los 30 años? No lo creo, no creo que esto sea un problema”.

Queda claro que el portugués es uno de los mejores pagados y el dinero no es algo que le mueva el piso actualmente, por eso volvió a recalcar que, a pesar de que le paguen muchísimo más, él no iría al equipo que alguna vez fue su rival: “Si hablas del dinero, podría ir a Qatar, probablemente tendrían más dinero que Manchester City. Pero no se trata de dinero, se trata de pasión”.

