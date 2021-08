Cristiano Ronaldo despega, ¿rumbo a Manchester United?: video revela que ‘CR7’ deja Turín

Cristiano Ronaldo le puso punto final a su etapa en la Juventus este viernes 27 de agosto. El delantero portugués fue captado por Football Daily mientras abordaba un avión particular en Turín. Todo haría indicar que el delantero viajaría a Inglaterra para seguir en conversaciones con el Manchester United, club al que fue relacionado en las últimas horas.

El luso se había acercado a los entrenamientos del equipo Bianconeri solo para despedirse, tiempo después, en conferencia de prensa, Allegri confirmó su salida.

“Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana”, expresó el DT de la Vecchia Signora.

Luego agregó: “Las cosas cambian, así es la vida. La Juventus sigue y eso es lo más importante. Cristiano hizo su aporte, y ahora se va y la vida continúa”.

Cristiano Ronaldo llegó a Juventus en la temporada 2018-2019, tras nueve años en el Real Madrid. En la última temporada de la Serie A anotó 29 goles.

Cristiano Ronaldo se acerca al Manchester United

Cuando parecía que Cristiano Ronaldo tenía todo acordado para ser nuevo jugador del Manchester City, apareció otro candidato. Y no un candidato cualquiera, sino el equipo donde alcanzó su primera Champions League y Balón de Oro. Estamos hablando del Manchester United. La información de último momento es que los Red Devils le ofrecieron una nueva propuesta al agente del portugués, Jorge Mendes, por lo que habría nuevas noticias en las próximas horas.

Esto lo dio a conocer el periodista argentino Christian Martin, quien señaló que Cristiano Ronaldo dejó Turín en su avión privado y se encuentra rumbo a Inglaterra. El reconocido comunicador de la cadena internacional ESPN aseveró que Jorge Mendes está negociando con los dos equipos de la ciudad de Manchester.

