Nadie puede negar que este mercado de fichajes europeo ha sido una absoluta locura. Se han dado desde salidas sorpresivas hasta traspasos inimaginables. Y eso que aún no se ha cerrado el libro de pases, por lo que podría haber una que otra sorpresa más en los próximos días. Sin embargo, existen dos de las que todo el mundo ha estado hablando: Lionel Messi al Paris Saint-Germain y Cristiano Ronaldo al Manchester United .

El argentino, que se cansó de batir récords y ganar todos los títulos posibles con los azulgranas, no llegó a un acuerdo con el FC Barcelona y terminó por despedirse después de 21 años. Más de uno pensó que terminaría su carrera con los culés, pero finalmente no fue así. El portugués, agobiado por no alzar grandes títulos con la Juventus, solicitó salir cuanto antes de Turín. Petición que fue escuchada por los Diablos Rojos, que acogieron a su ‘hijo pródigo’ tras 12 temporadas en otros países. Al ser dos de los mejores jugadores en la historia del fútbol salta la gran incógnita, ¿ cuál de los dos es el ‘mejor jale’ de este mercado europeo?

Lionel Messi al PSG

Para nadie es un secreto todo lo que logró Lionel Messi con la camiseta del FC Barcelona. El rosarino no solo se convirtió en el máximo anotador en la historia del club azulgrana (672 goles), sino que también se alzó como el jugador con más títulos en la institución culé con 35 en total, entre los que resaltan LaLiga Santander, Champions League, Copa del Rey, Supercopa de España, Mundial de Clubes y otros.

Sin embargo, todo lo conseguido fue con esta escuadra. Desde que debutó con tan solo 19 años hasta hace unos meses, Lionel Messi solo defendió una sola camiseta. El argentino tuvo varias oportunidades para dejar el equipo y enrolarse en una nueva aventura, pero finalmente elegía quedarse por amor al club. Sin embargo, la relación se fue desgastando con el pasar de los tiempos y la sequía de títulos y derrotas conseguidas en competiciones importantes, como la Champions League, por ejemplo.

Es por ello que, tras un problema legal y económico entre el club azulgrana y la organización de fútbol española, ‘Lio’ acabó por salir del club de sus amores para, finalmente, tener una nueva experiencia en la recta final de su carrera. Esta vez con la camiseta del Paris Saint-Germain. Un club donde tendrá que empezar desde cero. ¿Cómo le irá? ¿Alcanzará su gran objetivo que es alzar la Champions? ¿Seguirá rompiendo récords? Solo el tiempo lo dirá .

Cristiano Ronaldo en el United

A diferencia de su rival (aunque no le guste llamarlo así), Cristiano Ronaldo llega a cerrar con broche de oro su carrera futbolística en nada más y nada menos que el Manchester United. Club donde no solo empezó a hacerse un nombre en el fútbol mundial, sino también donde pudo conquistar su primera Champions League y su primer Balón de Oro bajo el mando de Sir Álex Ferguson.

Luego de anotar 118 goles en 292 partidos y alcanzar 10 títulos con los Diablos Rojos, el portugués decidió probar nuevos retos: Real Madrid y Juventus. Y fiel a su estilo, terminó conquistando las tierras de ambos clubes. Con los de blanco, gritó campeón en 16 oportunidades y perteneció al poderoso equipo que logró la Champions League tres temporadas consecutivas.

Además, se alzó como el máximo goleador en la historia del Real Madrid: 451 goles en nueve temporadas. Un ganador nato. Si bien en la Juventus estuvo poco tiempo (cuatro temporadas para ser exactos), también supo alcanzar la gloria: cinco títulos (entre ellos dos Serie) y 134 anotaciones en 101 encuentros. Pese a que no se pudo dar el lujo de ganar la Champions League con la Vecchia Signora, Cristiano Ronaldo deja Turín por todo lo alto.

Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿cuál de los dos es el ‘mejor jale’ de este mercado europeo? La respuesta parece que se cae de maduro: Cristiano Ronaldo. Esto debido a que, en la etapa final de la carrera de ambos futbolistas, uno decidió por una nueva aventura y el otro optó por regresar al lugar donde fue feliz después de haber ganado todo en otros países.

Títulos de Lionel Messi

FC Barcelona

10 Ligas

8 Supercopas de España

7 Copas del Rey

4 Champions League

3 Supercopas de Europa

3 Mundiales de Clubes

Títulos de Cristiano Ronaldo

Sporting Lisboa

1 Supercopa de Portugal.

Manchester United

3 Premier League

1 FA Cup

2 Cummunity Shield

2 League Cup

1 Champions League

1 FIFA Club World Cup.

Real Madrid

2 Ligas

2 Copas del Rey

2 Supercopa de España

4 UEFA Champions League

3 UEFA Supercup

3 FIFA Club World Cup.

Juventus

Supercopa de Italia 2018

Serie A 2018-2019 y 2019-20

Supercopa de Italia 2020

Coppa Italia 2020-21.

