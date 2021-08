El mercado de pases ha tenido otra ‘bomba’ con la llegada de Cristiano Ronaldo a su antiguo club Manchester United. Durante la presente semana, se especulaba que ‘CR7′ ‘traicionaría’ a los red devils, pues decían que su nuevo equipo sería el de los citizens. Ante ello, varios de sus excompañeros manifestaron su preocupación y les parecía inverosímil lo que escuchaban.

Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Ole Gunnar Solskjær, entre otros, precisaron su posición con respecto a aquel rumor. Todos concordaban en algo: está mal jugar y ser ídolo en un equipo para luego ponerse la camiseta del clásico rival. A pesar de que, hace unos años, Cristiano había dicho que nunca jugaría en el Manchester City aunque le pagaran muchísimo más, últimamente se lo vinculaba mucho con el club de Guardiola.

Entre aquellos excolegas que se mostraron preocupados por el destino de ‘CR7′, estaba Patrice Evra, con quien jugó entre los años 2005 y 2009 en el Old Trafford. El francés publicó una captura de pantalla de WhatsApp donde chateaba con el portugués.

Luego de que Evra le enviara un audio de más de un minuto (se puede intuir que le preguntó si es cierto que jugará con los citizens), Cristiano le confesó que volverá al Manchester United, a pesar de que aún no era oficial. “Voy a jugar en nuestro club”, le confesó el luso.

El galo, quien no le creyó en un primer momento, le envía emojis de risa y le escribe: “Yo no soy tu payaso”. Finalmente, tras la confirmación de Ronaldo, el exfutbolista francés le contesta con otro audio -más corto- y un mensaje: “Te quiero mucho”. Evra se alegró de que Cristiano no ‘traicione’ al club que le dio tanto.

Foto: captura de pantalla de Twitter

Cristiano Ronaldo en el Manchester United

El portugués vuelve luego de 12 años al equipo con el que se convirtió en una figura mundial. Ahí, Cristiano ganó 10 trofeos en total:

3 Premier League

1 FA Cupa

2 EFL Cup

2 Community Shield

1 Champions League

1 Mundial de Clubes.

