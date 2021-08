Los culés llegan preparados para enfrentar el Getafe. De hecho tienen ventaja sobre el conjunto azulón, ya que le lleva 26 victorias, seis empates y cuatro derrotas. Aunque el Barza ha tenido un partido ajustado con el Athletic de Bilbao, buscan dar todo de sí. A continuación, más información sobre el Barcelona vs. Getafe.

¿Cuándo juega Barcelona vs. Getafe?

Ambos equipos jugarán el domingo 29 de agosto en el Camp Nou, en la ciudad de Barcelona.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Getafe?

Argentina 12.00 p. m.

Brasil 12.00 p. m.

Chile 11.00 a. m.

Colombia 10.00 a. m.

Ecuador 10.00 a. m.

España 5.00 p. m.

México 9.00 a. m.

Perú 10.00 a. m.

Uruguay 12.00 p. m.

Venezuela 11.00 a. m.

¿Dónde ver el partido de Barcelona vs. Getafe?

España: Movistar La Liga

Sudamérica: DirecTV Sports

México: Sky Sports.

¿Cómo llegan Barcelona vs. Getafe?

Barcelona no quiere perder el tren de LaLiga y para ello debe ganar a un Getafe que intenta amoldarse a las ideas de Míchel tras muchos años con Bordalás. El Barça solo ha perdido uno de sus últimos 17 partidos en el torneo español ante su rival de turno, pero fue hace menos de un año y supuso un golpe directo a su lucha por el título.

¿Cómo seguir el Barcelona vs. Getafe por internet?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Barcelona vs. Getafe ONLINE GRATIS a través de página de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todos estos no necesitan ninguna suscripción.