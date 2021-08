Atlético de Madrid vs. Villarreal protagonizarán un duelo de titanes. En su último partido, los colchoneros han demostrado su clara superioridad en el torneo. No obstante, este domingo 29 de agosto ambos conjuntos españoles buscarán el triunfo en una fecha más de La Liga. En esta nota podrás conocer más detalles sobre este enfrentamiento deportivo.

¿Cuándo juega Atlético de Madrid vs. Villareal?

Ambos clubes jugarán el domingo 29 de agosto en el Estadio Metropolitano de Madrid.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs. Villareal?

Argentina 5.00 p. m.

Brasil 5.00 p. m.

Chile 4.00 p. m.

Colombia 3.00 p. m.

Ecuador 3.00 p. m.

España 10.00 p. m.

México 2.00 p. m.

Perú 3.00 p. m.

Uruguay 5.00 p. m.

Venezuela 4.00 p. m.

¿Dónde ver el partido de Atlético de Madrid vs. Villareal?

España: Movistar La Liga

Sudamérica: DirecTV Sports

México: Sky Sports

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Villareal?

El Atlético de Madrid quiere mantenerse en el liderato de La Liga tras dos primeras jornadas sacando los tres puntos no sin sufrimiento (1-2 ante el Celta y 1-0 frente al Elche). De nuevo contará con el aliento del Metropolitano en su encuentro con el Villarreal, que no le ha ganado en los seis últimos duelos.

¿Cómo seguir el Atlético de Madrid vs. Villareal por Internet?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Atlético de Madrid vs. Villarreal ONLINE GRATIS a través de página de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todos estos no necesitan ninguna suscripción.