Kylian Mbappé suena en el Real Madrid: así informó la prensa europea sobre el posible fichaje del francés

Mbappé y Real Madrid conforman es el tema del momento en la prensa deportiva internacional, pues el club merengue estaría cerca de llevarse a la joven estrella. Es así que los principales diarios dieron detalles de esta gestión, según la información que manejan, en sus portadas.

Marca, Diario Sport, Diario AS y L’Équipe, fueron los que destacaron en primera plana el acercamiento del francés con el club presidido por Florentino Pérez.

“Desde aquí podemos confirmar que el fichaje de Mbappé será realidad. Se va a cerrar en las próximas horas. PSG ya sabe que no le queda otro remedio” , expresó el periodista José Félix Díaz, del Diario Marca.

Por su parte, el diario francés L’Équipe señaló que el Paris Saint Germain habría decidido sentarse a negociar. Según el citado medio, el club dueño del pase de Mbappé habría dado su brazo a torcer.

Kylian Mbappé: PSG responde a oferta del Real Madrid

Leonardo Nascimento, director deportivo del PSG, confirmó el interés de Real Madrid por Kylian Mbappé, pero aseguró que la oferta es menor a la que pagaron por él.

“La posición del PSG siempre ha sido retener a Kylian, renovarle. Siempre, desde hace dos años, el objetivo ha sido y es el mismo. (...) Desde hace dos años, el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros. Y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato, y parece una estrategia para dar a entender que lo han intentado”, inició el dirigente del PSG en entrevista para Marca, L’Équipe, Le Parisien, AFP y RMC.

En cuanto a los 160 millones de euros que Real Madrid habría ofrecido para concretar el fichaje, el representante del Paris Saint Germain sostuvo que no aceptarán esa cantidad, ya que han pagado más en la contratación de Mbappé.

“No es la cantidad que consideramos, muy lejos de lo que pensamos, y no vamos a vender a un jugador por menos de lo que hemos pagado con 18 años. Es la forma en que se ha hecho, irrespetuosa. Hemos hecho todo para que Mbappé esté con nosotros y a una semana no vamos a cambiar el plan. Kylian es el centro del proyecto, pero no está por encima. Pero si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones”, añadió Leonardo.

