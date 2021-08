Juan Aurich vs. Llacuabamba EN VIVO se miden por la quinta jornada de la Liga 2 Perú 2021 a partir de las 3.30 p. m. El compromiso se disputará en el Estadio San Marcos y podrás seguir este y otros partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de ambos equipos y el marcador actualizado minuto a minuto.

Juan Aurich vs. Llacuabamba: ficha del partido

Partido Juan Aurich vs. Llacuabamba ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 26 de agosto ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? -

¿A qué hora juega Juan Aurich vs. Llacuabamba?

En Perú, el partido Juan Aurich vs. Llacuabamba se jugará a partir de la 3.30 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 5.30 p. m.

Juan Aurich y Deportivo Llacuabamba protagonizarán un partido en el que ambos buscarán el triunfo para acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones. Tanto chiclayanos como liberteños suman seis puntos y un triunfo les permitiría escalar hasta la tercera casilla.

El Ciclón viene de empatar 2-2 con Santos de Nasca en la jornada previa, en tanto que los mineros sorprendieron a Coopsol al imponerse por la mínima. En el reducido historial entre Aurich y Llacuabamba, el único duelo que disputaron fue un empate sin goles.

¿En qué canal ver Juan Aurich vs. Llacuabamba?

La transmisión del partido Juan Aurich vs. Llacuabamba no estará disponible por televisión. Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la Liga 2, no incluyó este encuentro en su programación.

¿Cómo seguir Juan Aurich vs. Llacuabamba ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Juan Aurich vs. Llacuabamba por internet, puedes ingresar a la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te mantendrá informado con el marcador actualizado minuto a minuto.

¿Dónde juegan Juan Aurich vs. Llacuabamba?

El escenario para el partido Juan Aurich vs. Llacuabamba será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto utilizado para la mayoría de juegos en la Liga 2.

Historial de Juan Aurich vs. Llacuabamba

El historial de partidos Juan Aurich vs. Llacuabamba solo registra un cruce. En junio de este año, ambos clubes empataron sin goles por la primera fase de la Liga 2.

Juan Aurich 0-0 Llacuabamba | 27.06.21.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.