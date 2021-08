Jean Ferrari: vuelta en ‘U’

Poner orden en casa es una tarea realmente titánica en Universitario. Sin embargo, para muchos, quién más idóneo que un hombre que estuvo toda su vida ligado al club para intentarlo. Así lo entendió la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), que tras un riguroso proceso de selección, donde evaluó a 18 candidatos, eligió a Jean Ferrari como el nuevo administrador provisional de la ‘U’.

El ente además señaló que Ferrari ya quedó habilitado “para registrar su inscripción como administrador de dicho club de fútbol ante los Registros Públicos e iniciar su gestión al mando de la institución deportiva”.

“Estoy muy contento. Primero tenemos que poner orden, recibir las sedes y el acervo documental. A partir de eso se hará un diagnóstico de todo el club”, fueron las primeras palabras del exjugador cuyo grupo de trabajo está conformado por el Dr. Franco Velazco, Lic. José Balta, Lic. Daniel Amador y el Dr. Carlos Carrizales.

Ferrari es un hombre de fútbol. El exmediocampista debutó en 1992 con los colores cremas. Tras ello, también jugó por el desaparecido cuadro de San Agustín, Sporting Cristal, Cienciano, Sport Boys, Deportivo Municipal y León de Huánuco, escuadra con la que finalmente se retiró en el 2011.

Asimismo, también integró equipos en el extranjero. Entre ellos están el Jorge Newbery de Argentina, Wolverhampton Wanderers de Inglaterra y América de Cali de Colombia. A nivel institucional, Ferrari se ha desempeñado como director nacional de Recreación y Promoción del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en el 2018. Un año después, fue presentado como gerente deportivo de Universitario, cargo en el que se mantuvo hasta mediados del 2020. Además, fue candidato al Congreso en las elecciones del 2021 como parte del partido Victoria Nacional.

Todo con calma

Ferrari tomó las riendas de la institución crema y envió un mensaje a los hinchas. “Entiendo que todo esto es un tema pasional, de mucho sentimiento, pero hay que ir con clama. Primero vamos a ver el tema del entrenador”, sostuvo, pues dejó en claro que cualquier cambio o decisión en el club se tomará con base en la realidad económica. “Se verá el flujo y los movimientos financieros para saber con cuánto dinero contamos y cuánto podemos invertir”, agregó el administrador que luego se pronunció sobre las elecciones de la FPF: “Ya se ha presentado una única lista (la de Agustín Lozano) para las elecciones de la FPF y nosotros somos respetuosos de ello, eso no significa que no seamos vigilantes. Queremos que le vaya bien al sistema del fútbol peruano”, finalizó quien también realizará la labor de gerente deportivo. “Esto lo hacemos para evitar gastos en el club”, dijo Velazco, el abogado del club.

¿Gregorio Pérez regresa a Universitario?

Pérez dirigió a Universitario hasta junio de 2020. Foto: difusión

Tras la salida de Ángel Comizzo, el primer equipo de Universitario trabaja al mando de Juan Pajuelo; sin embargo, la búsqueda de un nuevo comando técnico no ha cesado. Ante la incertidumbre administrativa, quedaron paralizadas las conversaciones con el argentino Martín Palermo para ponerse el buzo crema; pero ante la confirmación de la llegada de Ferrari, la primera opción es Gregorio Pérez. “Es una posibilidad que Gregorio vuelva. Aún no me he comunicado con él”, dijo Jean.

Sabías que...

La elegida. Sunat designó a Yuli Herrera Llamocca como la administradora provisional de Sport Boys. “Tengo la experiencia para darle equilibrio al club. Vamos a hablar con las autoridades deportivas (FPF) para explicarles la situación del club”, dijo.

