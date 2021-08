Eliminatorias Qatar 2022: presidente de la ANFP no acatará prohibición de ligas europeas

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, Pablo Milad, se mostró fastidiado ante la negativa de Inglaterra, España e Italia de ceder a los jugadores convocados por selecciones sudamericanas para la triple fecha FIFA de las clasificatorias. El titular del máximo ente del fútbol chileno pidió a los convocados de su país que omitan la prohibición de las citadas ligas.

“No accedemos a la no petición. Le pedimos a los jugadores que vengan en las fechas estipuladas y nosotros enfrentaremos cualquier situación que ocurra en el futuro”, señaló Milad. Así marcó una postura que defenderá a los jugadores chilenos que viajen a Sudamérica pese a la prohibición de sus clubes.

Para el titular de la ANFP, las cosas están bastante claras y no debería haber ningún tipo de problema en contar con los jugadores de la Premier League, Serie A y LaLiga . “Los jugadores deben venir. Es fecha FIFA y los artículos son claros en torno a la obligación de los clubes en torno a la petición de las federaciones”, aseguró.

Pero de prosperar esta postura de algunas ligas europeas, ¿qué jugadores chilenos no disputarían la fecha triple de eliminatorias ante Brasil, Ecuador y Colombia? Desde Inglaterra no vendrían Ben Brereton y Francisco Sierralta . De Italia, Erick Pulgar, Arturo Vidal y Gary Medel no se sumarían a la Roja. Claudio Bravo, Tomás Alarcón y Enzo Roco serían los perjudicados desde España.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.