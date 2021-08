Cristiano Ronaldo muy cerca de volver a Manchester, pero para jugar por el ¡City!

En las últimas horas, el mercado de fichajes del fútbol europeo está que se mueve constantemente y el nuevo epicentro de atención es la ciudad de Manchester: Cristiano Ronaldo volvería a Inglaterra, pero para vestirse de ‘citizen’. Esta mañana se pudo conocer que el agente del crack luso, Jorge Mendes, entabló conversaciones con el equipo que dirige Josep Guardiola para que ‘Cris’ ponga la firma. Ambas partes están decididas a cerrar el trato.

Ronaldo, que tiene contrato con las Juventus hasta el 2022, ha comunicado al club de Turín su deseo de ser vendido y no jugar este fin de semana. El equipo italiano no ha puesto traba alguna y, según indica el periodista Fabrizio Romano, la ‘Juve’ espera la propuesta oficial del Manchester City. “La Juventus está a la espera de que llegue la candidatura oficial del Manchester City en las próximas horas para llegar a un acuerdo lo antes posible. Cristiano Ronaldo quiere irse y no estará disponible para el próximo partido” , escribió Romano en Twitter.

Además, de acuerdo con Kaveh Solhekol, periodista de Sky Sports, la Juventus espera una oferta para vender a Cristiano Ronaldo de 25 millones de dólares. El nuevo contrato del crack luso con los ‘citizens’ sería de dos años y de 15 millones de euros por temporada. Este podría ser el nuevo destino en la carrera de Ronaldo, quien dejó el Real Madrid en 2018 para jugar por la Vieja Señora, donde en la última temporada en la Serie A ha anotado 29 goles.

Cristiano Ronaldo ganó la champions con el United en el 2009. Foto: Goal

¿De diablo rojo a ciudadano?

Cristiano Ronaldo jugó con el Manchester United entre el 2003 y 2009, periodo en el que consiguió varios títulos individuales y colectivos, incluyendo una Champions League. Con los ‘Red Devils’ marcó 118 tantos en 292 partidos, y ahora, con 36 años, regresaría para jugar por el eterno rival de la ciudad. No es la primera vez que un jugador del United se marcha al City, pues lo hizo Carlos Tévez en el año 2009.

El fichaje del ‘Comandante’ por el actual campeón de la Premier League ha despertado opiniones de dos íconos del United. “Todo el mundo sabe que nunca podría jugar para el Liverpool o el Manchester City. Eso es obvio, pero cada uno es como es”, comentó Wayne Rooney, histórico capitán y ex compañero de ‘Cris’. Por su parte, el actual DT de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjær, dijo: “Cuando jugaste para Manchester United no te vas a Manchester City”.

En las próximas horas puede confirmarse la salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus para jugar por el Manchester City, que en esta temporada de la Champions League enfrentará al PSG en la fase de grupos, lo que puede significar un reencuentro entre Messi y Cristiano, quien esta vez sería dirigido por un extécnico del astro argentino: Josep Guardiola.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.