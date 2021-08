Serena Williams anuncia que no participará en el US Open 2021

La estadounidense Serena Williams (8 WTA) no participará en el US Open 2021, último Grand Slam de la temporada, para abocarse por completo a la recuperación de las dolencias físicas, las cuales arrastra desde hace unos meses y que ya la llevaron a retirarse de competencias como Wimbledon o a no acudir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Después de considerarlo cuidadosamente y siguiendo la recomendación de mis doctores y equipo médico, he decidido retirarme del Abierto de Estados Unidos para permitir que mi cuerpo se recupere completamente” , escribió la exnúmero 1 del ranking mundial en su cuenta de Instagram.

Williams acusa una lesión en la pierna derecha desde fines de junio, cuando tuvo que abandonar Wimbledon apenas en el primer set de su partido por la primera ronda. La deportista aseguró que extrañará el apoyo del público, pero prometió regresar con prontitud a las canchas.

Mensaje de Serena Williams. Foto: Instagram

“Echaré de menos no ver a los seguidores, pero estaré animando a todo el mundo desde lejos. Gracias por su amor y apoyo continuo. Los veré pronto”, agregó la tenista, quien posee seis títulos del US Open (tres de ellos consecutivos) de un total de 23 Grand Slam que ostenta en su carrera.

US Open 2021 histórico

Con el retiro de Serena Williams, esta edición del US Open será la primera desde 1997 que no contará con ninguna de las hermanas Williams, así como tampoco con Roger Federer ni Rafael Nadal. Ambos representantes del circuito masculino también habían anunciado previamente su ausencia del torneo debido a las lesiones.

