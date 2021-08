Boca Juniors y Platense EN VIVO ONLINE TV GRATIS y EN DIRECTO se verán cara a cara este miércoles 25 de agosto, a partir de las 19.00 horas de Perú y 20.00 horas de Argentina, por la jornada 8 de la Fase 2 de la Liga Profesional de Argentina 2021. La transmisión oficial del partido estará a cargo de TNT Sports. Además, puedes ver la información previa del juego, los videos de los goles y las fotos exclusivas durante el minuto a minuto de La República Deportes.

Boca Juniors llegará tras derrotar a Racing por 1-0. Con este resultado, se ubican en el puesto 21 con siete puntos. Por su lado, Platense viene de empatar con Central Córdoba por 2-2 y hoy en día aparece en el casillero 23 de la tabla de posiciones con solo seis puntos.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Platense?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN en Latinoamérica y FOX Sports Premium para Argentina. En Perú este vibrante encuentro podrá verse también a través de la señal de TNT Sports y ESPN 2.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Platense EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a ningún plan de cable, puedes VER EN VIVO y ONLINE GRATIS el encuentro entre Boca Juniors vs. Platense mediante páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otras que no necesitan ninguna suscripción.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Platense?

El partido entre Boca Juniors vs. Platense se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas de Lima (Perú) y 20.00 horas de Buenos Aires (Argentina). Revisa también los horarios en otros países de la región:

Argentina: 21.00 horas

Perú: 19.00 horas

Colombia: 19.00 horas

México: 20.00 horas

Ecuador: 19.00 horas

Estados Unidos (este): 20.00 horas

España: 02.00 horas del 26 de agosto

Alineación de Boca Juniors

La posible alineación del Club Atlético Boca Juniors cuenta con Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra o Agustín Sandez; Cristian Medina, Esteban Rolón o Alan Varela o Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Molinas o Pavón o Briasco; Luis Vázquez y Pavón o Briasco o Zeballos.

Alineación de Platense

La posible alineación del Club Atlético Platense tiene a Jorge De Olivera, Augusto Schott, Lucas Acevedo, Facundo Cardozo, Juan Infante, Franco Baldassarra o Franco Russo, Mauro Bogado, Iván Gómez, Gastón Gerzel o Nicolás Bertolo, Brian Mansilla y Florián Monzón.

Boca Juniors vs. Platense: historial de partidos

El cuadro xeneize mantiene una importante ventaja sobre el ‘Calamar’ en enfrentamientos de campeonatos locales. Los ahora dirigidos por Sebastián Battaglia llegan con 58 victorias, 47 empates y 29 derrotas en los 134 duelos que se registran. Además, convirtieron 232 goles y recibieron 145.

Otra de las particularidades que tendrá el partido será que se jugará en el territorio del Platense, donde no lo hacen desde el 7 de agosto de 1997. Aquel día, el dueño de casa ganó 1-0 con gol de Daniel Loyola.

La última vez que se enfrentaron Boca Juniors y Platense fue el 24 de abril de 1999, concluyó con triunfo del ‘Azul y Oro’ por 2-0, pese a jugar en cancha de Vélez. Aquella ocasión, los artífices de los goles fueron el delantero Martín Palermo (40′) vía penal y el lateral izquierdo Rodolfo Arruabarrena (67′).

La cita de este 25 de agosto se trata de la vigesimonovena oportunidad que se verán las caras Boca Juniors y Platense. A lo largo de estos encuentros, el ‘Xeneize’ ostenta 13 victorias; por su parte, el ‘Calamar’, cinco; y han empatado en 10 oportunidades.

¿Dónde se jugará el partido Boca Juniors vs. Platense?

El choque de escuadras entre Boca Juniors vs. Platense pactado para las 7.00 p. m. (hora de Perú) se realizará en el Estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en la localidad de Florida, en Buenos Aires.