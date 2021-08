Finalmente, hay pronunciamiento oficial sobre la postura del PSG por la posible salida de Kylian Mbappé, quien ya habría manifestado su deseo de pertenecer a las filas del Real Madrid, club que lo pretende desde hace dos temporadas.

Luego de la propuesta oficial del cuadro merengue, los franceses respondieron mediante su gerente deportivo Leonardo Nascimiento, quien reveló la incomodidad que tienen por el “comportamiento incorrecto” de parte de los españoles. Además, dejó en claro que si el atacante de 22 años quiere cambiar de club, lo hará bajo sus condiciones y cumpliendo su petición económica.

“La posición del PSG siempre ha sido retener a Kylian, renovarle. Siempre, desde hace dos años, el objetivo ha sido y es el mismo. (...) Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros. Y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato y parece una estrategia para dar entender que lo han intentado” , inició el dirigente del PSG en entrevista a Marca, L’Équipe, Le Parisien, AFP y RMC.

El campeón del mundo en Rusia 2018 dejaría el cuadro parisino tras cuatro temporadas. Foto: EFE

En cuanto a los 160 millones de euros que Real Madrid habría ofrecido para concretar el fichaje, el representante del Paris Saint-Germain sostuvo que no aceptarán esa cantidad, ya que han pagado más en la contratación del Mbappé.

“No es la cantidad que consideramos, muy lejos de lo que pensamos, y no vamos a vender a un jugador por menos de lo que hemos pagado con 18 años. Es la forma en que se ha hecho, irrespetuosa. Hemos hecho todo para que Mbappé esté con nosotros y a una semana no vamos a cambiar el plan. Kylian es el centro del proyecto, pero no está por encima. Pero si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones”, añadió Leonardo.

El dirigente deportivo precisó que no aceptaron la propuesta del Real Madrid, por lo que la estrategia del equipo de LaLiga Santander sería contar con Mbappé cuando sea un jugador libre, situación en la que no tendría que pagar esta exorbitante cifra.

“Verbalmente hemos dicho no al Madrid. Y no hemos recibido otra oferta del Madrid. Nunca hemos querido que se vaya, ni lo hemos imaginado, y hemos hecho una oferta muy importante y una segunda aún mejor para que renueve. El jugador dio su palabra, además de que no se marcharía libre del PSG, pero la estrategia parece al final que era esa, que se marchara libre. Hemos visto muchas informaciones de que no tenían dinero, que había deudas en el Madrid. No lo puedo confirmar pero es lo que se ha dicho”.

