Los Chankas vs. Deportivo Coopsol EN VIVO se enfrentan en el Estadio San Marcos por la quinta jornada de la segunda fase en la Liga 2 2021. El encuentro se disputará a partir de las 6.00 p. m. y podrás seguir este y otros partidos de hoy desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final al término del compromiso.

Los Chankas vs. Deportivo Coopsol: ficha del partido

Partido Los Chankas vs. Deportivo Coopsol ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 25 de agosto ¿A qué hora? 6.00 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? -

¿A qué hora juegan Los Chankas vs. Deportivo Coopsol?

En Perú, el partido Los Chankas vs. Deportivo Coopsol se podrá seguir a partir de las 6.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (jueves 26).

La fecha 5 de la segunda división peruana abrirá con un partido inédito, por lo menos en los registros oficiales del torneo. Deportivo Los Chankas, anteriormente denominado Cultural Santa Rosa, intentará seguir por el buen camino luego de su rebautizo frente al Deportivo Coopsol, aquejado por la irregularidad en esta segunda rueda del certamen.

El cuadro andahuaylino estrenó de la mejor forma posible su nuevo nombre con una goleada 5-2 sobre Sport Chavelines, resultado sorpresivo que le permitió salir del fondo de la tabla de posiciones al sumar cuatro puntos.

El Submarino, en cambio, cayó por la mínima contra Deportivo Llacuabamba y perdió la chance de acercarse al líder. No obstante, el conjunto limeño todavía se mantiene a solo un punto del segundo lugar, por lo que sería apresurado descartarlo de la pelea.

Los Chankas y Deportivo Coopsol se medirán por primera vez con sus actuales denominaciones, pero su historial registra diez cruces con ligera ventaja para los apurimeños: cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas.

¿Qué canal transmite Los Chankas vs. Deportivo Coopsol?

La transmisión del partido Los Chankas vs. Deportivo Coopsol no estará disponible por televisión. Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la Liga 2, no incluyó este encuentro en su programación.

¿Cómo ver Los Chankas vs. Deportivo Coopsol ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Los Chankas vs. Deportivo Coopsol por internet, puedes ingresar a la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te mantendrá informado con el marcador actualizado minuto a minuto.

¿Dónde juegan Los Chankas vs. Deportivo Coopsol?

El escenario para el partido Los Chankas vs. Deportivo Coopsol será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto utilizado para la mayoría de juegos en la Liga 2.

Historial de Los Chankas vs. Deportivo Coopsol

Deportivo Coopsol 2-0 Los Chankas | 28.06.21

Deportivo Coopsol 3-2 Los Chankas | 17.12.20

Los Chankas 2-1 Deportivo Coopsol | 13.10.19

Deportivo Coopsol 0-1 Los Chankas | 20.07.19

Deportivo Coopsol 1-1 Los Chankas | 29.09.18.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.