Kylian Mbappé busca la puerta de salida

La novela Mbappé estrenó un nuevo capítulo en el que se deja ver, nuevamente, que la relación del delantero con el PSG está quebrada. Todos los caminos conducen al francés fuera del cuadro parisino esta misma temporada, pero no la tendrá nada fácil.

Vestir de blanco es un anhelado deseo, es por ello que el Real Madrid lanzó una oferta inicial de 160 millones de euros; sin embargo, desde Francia reportan que esta fue rechazada. Y es que el París Saint-Germain le ha ofrecido, en varias ocasiones, una jugosa renovación al popular Kylian para que se quede en el superequipo que han armado para esta temporada, pensando en obtener la Champions League.

Según la cadena RMC, el equipo parisino le habría ofrecido cinco años (más uno opcional) y un aumento considerable de sueldo. No obstante, el astro francés no ha aceptado las propuestas del PSG, por lo que ha encendido las alarmas dentro del equipo. Para completar el drama, la revista Esquire publicó una entrevista a Mbappé, quien hizo hincapié en lo que significa para él jugar en la Liga francesa.

“Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que la Liga crezca”, comentó. Además, habló sobre si se considera una estrella del fútbol mundial. “Yo creo que sí. Si tu cara está en todas partes en la ciudad, en todas partes en el mundo, eso es seguro. Ser una estrella es un estatus, pero no me hace mejor persona que los demás”, señaló para luego resaltar su trabajo en el equipo de Mauricio Pochettino.

“Jugué de delantero, en la izquierda y en la derecha. Con toda humildad, no creo que todo el mundo sea capaz de cambiar de posición así cada año y mantener un gran rendimiento al más alto nivel. Eso no cayó del cielo”.

Después de ganar el Mundial de Rusia 2018, Kylian confesó que tuvo su conversación con Neymar y reveló lo que le dijo. “No voy a pisar tu jardín. Seré candidato al Balón de Oro este año porque tú no lo serás, pero te prometo que no quiero ocupar tu lugar”. Finalmente dejó este mensaje:

“Un equipo de fútbol no es un grupo de amigos. Igual que un panadero no se lleva bien con todos los panaderos. No tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar”.

Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el 2022, club que ahora sí ve con buenos ojos venderlo para que no se vaya gratis la próxima temporada. Sin duda, los próximos días serán cruciales para el futuro del joven delantero.

¿Cristiano Ronaldo con destino al City?

Ver a Cristiano Ronaldo el fin de semana en la banca de Juventus ante Udinese originó una serie de especulaciones. El diario francés L’Équipe sostiene que Cristiano tiene la intención de marcharse de la ‘Vecchia Signora’ con tal de firmar por Manchester City para ser dirigido Pep Guardiola, a quien tuvo como rival en la Liga. Por otro lado, el hermano de Emir de Qatar, dueño del PSG, encendió los rumores sobre el posible fichaje de ‘CR7’ luego de publicar una foto del jugador junto a Lionel Messi.

