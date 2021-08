Jean Ferrari: “Es una posibilidad que Gregorio Pérez vuelva como DT de Universitario”

Este miércoles 25 de agosto, la Sunat anunció que Jean Ferrari será el nuevo administrador del Club Universitario de Deportes, luego de que finalizara el proceso de selección. De esa forma, el exfutbolista tomará la riendas del equipo merengue, donde también se desempeñó como gerente deportivo entre el 2019 y 2020. Además, manifestó que ya tiene una idea de quién será el sucesor de Comizzo en el banquillo de la ‘U’.

“Es una posibilidad que Gregorio Pérez vuelva a ser entrenador de Universitario”, dijo. Aunque también mencionó que es algo prematuro hablar de nombres, pues aún no ha conversado con el técnico ni ha visto otros temas importantes del club. “No me he comunicado con él, recién se ha dado mi nombramiento”, indicó.

“Lo primero que se debe hacer es la recepción del club Universitario, todo el tema documentario y las sedes. Se irá paso a paso y luego veremos la designación del nuevo entrenador”, confesó a RPP el flamante administrador crema.

Asimismo, tiene fijado trabajar de inmediato, pero primero tiene que ver cómo va la economía de la ‘U’: “Se verá el flujo y los movimientos financieros para saber con cuánto dinero contamos en Universitario y cuánto podemos invertir”.

Sobre la FPF

Ferrari hablo también acerca de las elecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF): “Ya se ha presentado una única lista para elecciones de la FPF y nosotros somos respetuosos de ello. Eso no significa que no seamos vigilantes, queremos que le vaya bien al sistema del fútbol peruano”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.