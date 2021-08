Se acercan tres nuevas jornadas de las Eliminatorias Qatar 2022 y la selección peruana ya piensa en sus próximos tres rivales: Uruguay, Venezuela y Brasil, ante quienes deberá sumar tantos puntos como sea posible para no quedarse fuera del sueño mundialista. En las últimas horas, surgió una información que preocupó a los distintos combinados de la Conmebol, aunque no tanto a la Bicolor: la Premier League de Inglaterra decidió no ceder a sus futbolistas.

Si bien Perú no cuenta con jugador alguno en los equipos del torneo inglés, este sí es el caso de sus próximos tres rivales, quienes de hecho tienen allí a algunos de sus mayores referentes actuales. Aun así, no todo es tranquilidad para el seleccionado patrio, pues LaLiga de España anunció que “apoyará” a sus clubes que resuelvan no liberar a sus integrantes; de ratificarse esta postura, la Blanquirroja no tendría a Renato Tapia ni a Luis Abram.

Revisa en la siguiente nota quiénes son los jugadores de Uruguay, Venezuela y Brasil que no podrán enfrentar a Perú en estas eliminatorias debido a la decisión de la Premier League.

¿Cuándo inicia la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022?

La fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 se jugará en los siguientes días:

Jornada 9: jueves 2 de septiembre

Jornada 6: domingo 5 de septiembre

Jornada 10: jueves 9 de septiembre.

¿Por qué la Premier League no cederá a sus jugadores para las Eliminatorias Qatar 2022?

Los clubes de la Premier League manifestaron haber tomado la decisión de no ceder a sus jugadores para la fecha triple “a regañadientes, pero unánimemente” debido a la emergencia sanitaria y los protocolos que rigen actualmente en el Reino Unido.

Las justificaciones mencionadas en el comunicado incluyeron el interés por el bienestar y la forma física de los jugadores, pero también la ausencia de dichos futbolistas de hasta cinco partidos de las competiciones inglesas debido a la cuarentena obligatoria.

¿Quiénes serán los rivales de Perú en la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022?

Los próximos partidos de Perú por la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 serán ante Uruguay, Venezuela y Brasil.

Fecha Hora* Partido Estadio 2/9 8.00 p. m. Perú vs. Uruguay Nacional de Lima 5/9 8.00 p. m. Perú vs. Venezuela Nacional de Lima 9/9 7.30 p. m. Brasil vs. Perú Arena Pernambuco, Recife

*Horarios de Perú.

¿Qué jugadores de la Premier League no jugarán contra Perú por la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022?

Uruguay, primer rival de Perú en la fecha triple, no podrá contar en esta ocasión con el delantero Edinson Cavani, quien milita en el Manchester United, ni con el mediocampista Lucas Torreira, quien pertenece al Arsenal de Inglaterra (aunque viajó a Italia para concretar su préstamo a la Fiorentina). Por Venezuela, entretanto, no podrá estar Yangel Herrera, actualmente en el Manchester City.

Brasil, sin embargo, sería el más golpeado por la decisión de la Premier League, pues se quedará sin nueve jugadores, de los cuales algunos están entre sus máximas figuras. Los ausentes serán: Richarlison (Everton), Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United), Gabriel Jesús y Ederson (ambos del Manchester City), Raphinha (Leeds United), Alisson, Fabinho y Roberto Firmino (los tres del Liverpool).

