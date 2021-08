¿Quiénes son los convocados de la selección colombiana para las Eliminatorias Qatar 2022?

Colombia es una selección que muy pocas veces se ha ausentado de los mundiales de la FIFA, y Qatar 2022 parece que no será la excepción, o al menos por lo que se puede apreciar en sus últimos resultados. El regreso de Radamel Falcao y el rechazo a James Rodríguez por enésima vez han caracterizado a la nueva convocatoria de la selección dirigida por Reinaldo Rueda.

¿Cuándo inicia la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022?

La siguiente fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 comenzará el jueves 2 de setiembre.

¿Contra quiénes jugará Colombia en la fecha triple?

La selección de Colombia tendrá duelos contra Bolivia, el 2 de setiembre; frente a Paraguay, en Asunción, el 5 del mismo mes, y en Barranquilla recibirá a Chile el 9 de setiembre.

¿Quiénes son los convocados de la selección colombiana?

Arqueros: David Ospina, Álvaro Montero, Camilo Vargas.

Defensas: Andrés Román, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Óscar Murillo, Stefan Medina, William Tesillo, Yairo Moreno.

Volantes: Alex Mejía, Andrés Andrade, Baldomero Perlaza, Juan Fernando Quintero, Gustavo Cuéllar, Juan Cuadrado, Matheus Uribe, Wilmar Barrios, Yerson Candelo.

Delanteros: Radamel Falcao García, Luis Díaz, Luis Muriel, Luis Sinisterra, Miguel Borja, Rafael Santos Borré, Roger Martínez.

¿Por qué James Rodríguez no fue convocado a la selección colombiana?

James Rodríguez, el cucuteño que hizo brillar a su selección en Brasil 2014, no podrá estar en esta fecha triple debido a que no se encuentra activo en el Everton de la Premier League. La otra cara de la moneda es Radamel Falcao García, quien fue llamado por primera vez por Reinaldo Rueda para acompañar al cuadro cafetero. Falcao es un ícono del fútbol de su país, y no podía perderse esta oportunidad.