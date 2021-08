Kylian Mbappé habló sobre Cristiano, Messi, Neymar y la competencia en la Ligue 1

El mercado de fichajes europeo aún no se cierra y en el mundo del fútbol todo puede pasar hasta en el último día. Durante las últimas semanas se viene voceando el nombre de Kylian Mbappé para una posible salida del Paris Saint Germanin (PSG) indicando que su próximo destino sería el Real Madrid.

El club francés le ha ofrecido en varias ocasiones una jugosa renovación al popular ‘Kiki’ para que se quede en el súper equipo que han armado para esta temporada y compita por ganar el ansiado trofeo de la Champions League, ahora más con la llegada de Lionel Messi. Según la cadena RMC, el equipo parisino le habría ofrecido cinco años (más uno opcional) y aumento considerable de sueldo. No obstante, el astro francés no ha aceptado las propuestas del PSG, por lo que ha encendido las alarmas dentro del equipo y todo el mundo está a la expectativa de su posible traspaso en esta misma temporada al equipo de España.

"Siempre te comparas con los mejores de tu deporte, igual que el panadero se compara con los mejores panaderos de su entorno", Mbappé en Esquire. Foto: Esquire

La revista Esquire publicó una entrevista con Kylian Mbappé en la que no habló sobre su futuro inmediato, pero sí sobre lo que significa ser una estrella, su admiración por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y su compañerismo con Neymar y su punto de vista sobre la Ligue 1.

Lo que significa competir en la liga francesa y su nivel al ser uno de los jóvenes jugadores más desequilibrantes del planeta: “Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que la liga crezca ”, comentó.

Cristiano y Messi son los mejores jugadores del mundo: “No soy el único que lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Si te dices a ti mismo que lo harás mejor que ellos, va más allá del ego o la determinación: es falta de conciencia. Esos jugadores son incomparables. Han roto todas las leyes de la estadística. Han tenido diez, quince años extraordinarios”.

Si se considera una estrella: “Yo creo que sí. Si tu cara está en todas partes en la ciudad, en todas partes en el mundo, eso es seguro. Ser una estrella es un estatus, pero no me hace mejor persona que los demás” .

Kylian Mbappé celebrando su gol ante el Stade Brestois 29. Foto: PSG

Después de ganar el Mundial de Rusia 2018 y su conversación con Neymar: “No voy a pisar tu jardín. Seré candidato al Balón de Oro este año porque tú no lo serás , pero te prometo que no quiero ocupar tu lugar”. Además comentó sobre la vida de su compañero fuera de las canchas: “En Brasil son más festivos, en Francia más serios. Aquí no se considera bueno mostrar tus pasiones. La gente pensará que descuida el PSG porque juega al póquer. Creo que ha empezado a entenderlo. Al principio fue difícil para él, porque lo vivió como un insulto”.

Por el momento, Mbappé se mantiene en el PSG donde tiene contrato hasta el 2022. El club parisino se ha planteado venderlo para que no se vaya gratis la próxima temporada. Estos días serán cruciales para saber el futuro del joven crack francés que ha marcado 1 gol y ha dado dos asistencias en tres fechas de la Ligue 1 2021/22.

