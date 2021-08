Kevin Quevedo: “Quiero llegar a la selección, quiero seguir anotando y jugando”

El último sábado 21 de agosto, Kevin Quevedo fue una de las figuras en el duelo que su equipo, Melgar, derrotó por 2-1 al Carlos Mannucci. El hábil atacante anotó un golazo de chalaca y selló un peleado triunfo para que el cuadro arequipeño se mantenga en los primeros lugares de la tabla de la fase 2 de la Liga 1.

En una entrevista al programa radial Las Voces del Fútbol, Quevedo habló sobre su actualidad en el elenco rojinegro como también de las dificultades que atravesó en su paso por el Goias del fútbol brasileño y su polémica salida de Alianza Lima. El extremo de 24 años reveló que pese al bajón que tuvo en su carrera su mayor anhelo es regresar a la selección peruana.

“Estoy en otra época y todo es diferente. Quiero llegar a la selección, quiero seguir anotando, jugando y seguir haciendo las cosas bien . Yo sé que las recompensas no llegan ahorita. El año pasado cuando falleció mi abuelita, el profesor Gareca me llamó para darme el pésame además me hizo sentir que quiere que juegue, que me van a seguir. Me pidió que demuestre más para ser llamado”, sostuvo.

Quevedo también se refirió a algunos temas extradeportivos en los que se vio involucrado anteriormente. “Me arrepiento de las tardanzas, de las personas que te guían hacia otras cosas. Yo con los años y las malas experiencias aprendí. Uno tiene que saber decir que no y saber cuál es su prioridad. Para mí son mi familia, mi carrera y mi futuro”, agregó.

Respecto a su salida del club blanquiazul, explicó que ésta tuvo que ver con temas dirigenciales más que económicos. “Alianza es el club de mis amores, me fue bien gracias a Dios. Por equis razones no pude continuar. Algunas personas de Alianza me engañaron , pues no cumplieron algunas cosas de mi contrato, pero no le cierro las puertas a volver al equipo”, manifestó.

Sobre su presente en Melgar, destacó el orden que impera en el club rojinegro en todo aspecto. “Melgar es un equipo muy ordenado desde la dirigencia. Desde el día que pisé Arequipa, la gente me recibió muy amablemente. Me siento como en una familia en un grupo que está comprometido con el objetivo”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.