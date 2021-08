Tras haber vivido una cita olímpica con orgullosos atletas LGTBIQ+, los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 apuntan a seguir el mismo camino, ya que de manera histórica al menos 30 deportistas de este colectivo competirán para llevarse alguna medalla.

De acuerdo a Outsports, los miembros de la comunidad representan a ocho países y estarán presentes en al menos una docena de deportes. Las tres principales naciones son Estados Unidos con nueve atletas LGTBIQ+, Reino Unido también con nueve, Canadá con tres, y Australia, Alemania y Brasil con seis cada uno, respectivamente.

La mayor cantidad de paradeportistas diversos se encuentran en el baloncesto en silla de ruedas, ya que son el 40% del total. En este grupo se encuentran Laurie Williams y Robyn Love, una pareja de más de seis años de relación que se comprometieron en 2020.

“ No creo que hubiera progresado tan rápido sin que ella me empujara tanto, todavía puedo escuchar ‘un empujón más’ en mi cabeza cada vez que defiendo ... No siempre ha sido sencillo, pero competir en el nivel más alto bajo una presión increíble ha fortalecido nuestra relación y no puedo esperar para competir juntos en Tokio “, escribió Love en Instagram.

Cabe resaltar que, la mayoría son mujeres y pocos son los deportistas hombres gays. Entre ellos está Sir David Lee Pearson, un paraecuestre muy reconocido, pues ha ganado 11 veces el oro en los Juegos Paralímpicos. Así también, está el triatleta del equipo de EE. UU. Hailey Danz, quien se declaró homosexual a través de sus redes sociales.

“Sé que hay mucha gente que dice que la sexualidad no tiene cabida en el deporte, que la prensa debe dejar de sensacionalizar a quienes amamos y simplemente centrarse en el juego. A esas personas, déjenme decirles esto: ‘Fue al ver a atletas abiertamente homosexuales que pude superar mi vergüenza e inseguridades y aceptar quién soy’”, escribió en un artículo del sitio web del equipo de EE. UU. en junio.

Por último, hay dos atletas paralímpicas no binarios: la lanzadora de bala Maria ‘Maz’ Strong y la corredora en silla de ruedas Robyn Lambird.

“Ha sido un viaje loco de seis años con muchos altibajos, pero realmente puedo decir que es un sueño hecho realidad”, dijo Lambird en su redes sociales.