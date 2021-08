Eliminatorias Qatar 2022: ¿qué jugadores se perderían la fecha triple de setiembre?

La decisión de la Premier League y La Liga de España de no ceder jugadores a los próximos compromisos de las Eliminatorias a Qatar 2022 en Sudamérica ha causado mucha preocupación entre las selecciones que cuentan con importantes figuras en ambos torneos. En total serían 22 jugadores que no podrían representar a sus países en la competencia continental.

La Premier League sostuvo que la medida se adoptó por la extensa cuarentena que deberían cumplir los futbolistas una vez retornen a Inglaterra, lo cual perjudicaría a sus equipos, que desean contar con ellos para el campeonato. A eso se suma que algunos países donde se jugarán las eliminatorias aparecen en la lista de alto riesgo elaborada por las autoridades sanitarias inglesas debido a la pandemia de la COVID-19.

Por su parte, La Liga afirmó que apoyará a los clubes que no quieran ceder a sus deportistas y criticó a la FIFA por extender el periodo de competencia internacional de setiembre y agosto de 9 a 11 días, lo que imposibilita contar con los jugadores a tiempo, afectando directamente al torneo español.

En total son nueve los países que serían perjudicados por ambas medidas. La única nación que no sufrirá ninguna consecuencia es Bolivia, que no tiene ningún seleccionado en tierras inglesas e hispanas.

Chile

El cuadro chileno pierde mucho de cara a la fecha triple de setiembre. Si este asunto no llega a buen puerto, el equipo de la estrella solitaria no podría contar con Ben Brereton y Francisco Sierralta, quienes juegan en el Blackburn Rovers y Watford F. C., respectivamente. Asimismo, no estarían Claudio Bravo, portero del Real Betis, Tomás Alarcón del Cádiz y Enzo Rocco del Eche.

Colombia

El inconveniente originado por la liga inglesa y española afecta directamente a la línea defensiva del elenco que dirige el técnico Reinaldo Rueda. Este último no podría contar con Davinson Sánchez del Tottenham y Yerry Mina del Everton.

Perú

El cuadro de Ricardo Gareca es otras de los países que pierde mucho por la negativa de Premier League y la liga española para ceder jugadores. Los peruanos que no jugarían serían Renato Tapia del Celta de Vigo y Luis Abram, quien recientemente se unió a las filas del Granada.

Ecuador

Aunque la lista de convocados ecuatorianos aún no es oficial, Gustavo Alfaro no podrá llamar a Moisés Caicedo, hombre que milita en el Brighton del fútbol inglés.

Paraguay

La albirroja es uno de las escuadras que sufriría las bajas más graves. Los paraguayos no podrían emplear a Miguel Almirón, quien juega en el Newcastle United, y tampoco con Santiago Arzamendia y Omar Alderete, quienes defienden la camiseta del Cádiz y Valencia, respectivamente.

Uruguay

El elenco que dirige el profesor Óscar Washington Tabárez perdería hasta seis jugadores en esta fecha triple de las eliminatoria para Qatar 2022. La celeste no podría convocar a Edinson Cavani, que juega en el Manchester United, y Luis Suárez del Atlético de Madrid. A ellos se suman los casos de Federico Valverde, Lucas Torreira, Ronald Araújo y Josema Giménez.

Venezuela

En tienda vinotinto no estarían presentes los futbolistas Alexánder González y Roberto Rosales, quienes pasean su fútbol en la segunda división de España. Además, también figura Yangel Herrera, quien juega en el Manchester City.

Argentina

El cuadro que dirige técnicamente Lionel Escaloni no convocaría a Dibu Martínez y Emiliano Buendía del Aston Villa; así como a Gio Lo Celso y Cuti Romero del Tottenham. Además, tampoco podrán estar Gerónimo Rulli y Juan Foyth del Villarreal; Gonzalo Montiel, Papu Gómez y Marcos Acuña del Sevilla; Germán Pezzella y Guido Rodríguez del Betis; Ángel Correa y Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid.

Brasil

La Canarinha también es otra de las selecciones que tendrá que hacer malabares en su lista de convocados. ‘Tite’ no llamaría a Alisson del Liverpool, Ederson del Manchester City y Thiago Silva de Chelsea. Además, se perderían la fecha FIFA, Fred del Manchester United, Fabinho del Liverpool, Richarlison del Everton, Firmino del Liverpool, Rapinha del Leeds y Gabriel Jesús del City.