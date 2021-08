La selección peruana jugará una fecha triple por las Eliminatorias Qatar 2022 en el mes de setiembre, y para ello Ricardo Gareca dio a conocer la lista de 24 jugadores convocados para estos cotejos.

Apenas el ‘Tigre’ reveló los nombres de los jugadores que estaban dentro de la nómina para los encuentros ante Uruguay, Venezuela y Brasil, la polémica se encendió en algunos programas y periodistas deportivos.

Tal es el caso del espacio Después de todo de Movistar Deportes , donde uno de los integrantes del panel cuestionó la veracidad de Ricardo Gareca.

“Es muy fácil agarrar el video de las declaraciones del viernes de Gareca y encontrarle 200 contradicciones dentro de lo que ha sido toda su vida como técnico de la selección. Muy fácil. El otro día veíamos un video que hablaba de la jerarquía, que no basta solamente con eso, hay que observar el presente, cómo llega, si está bien físicamente, etc. Hoy cambia todo ese discurso”, mencionó el periodista Horacio Zimmermann.

“Teniendo en cuenta que es otro contexto y que evidentemente necesita, a través del mensaje, generar un ambiente positivo que es lo que habitualmente hace. Porque Gareca nos puede mentir incluso. Que seguramente lo hace. Pero incluso en su mentira, te da un buen argumento como para creerle ”, aseguró el integrante de Después de todo, quien luego agregó: “Yo sí creo que Gareca nos miente, y mucho” .

Ante esto, el comentarista Diego Rebagliati salió en defensa del entrenador de la selección peruana.

“Es que yo no creo que te mienta. Que no te diga lo que quieres escuchar no quiere decir que te miente. La palabra mentira me parece un poco fuerte”, dijo.

Posteriormente, Rebagliati trató de explicar el por qué dentro de una convocatoria de Ricardo Gareca se genera mucha discusión con algunos jugadores.

“Dentro de una misma convocatoria puedes encontrar futbolistas en los que tú dices ‘¿Y por qué a tal no lo llama? No, porque no tiene continuidad en su club’. Y te encuentras en otra posición a uno que sí llama y no tiene continuidad. Entonces, las coyunturas dentro de las posiciones también son muy importantes ”, precisó.

