Mauricio Pochettino tiene varios dolores de cabeza a la hora de armar el esquema inicial del PSG. Si tener a Lionel Messi le traía un problema, pues aun se desconoce por quién entrará, ahora se le suma la posición del arquero. Para esta temporada, el elenco parisino contrató a Gianluigi Donnarumma, competencia directa de Keylor Navas , dos porteros con presencia y prestigio internacional que tarde o temprano se pelearían por el puesto.

De acuerdo a L’Equipe, el estratega argentino tiene en mente darle oportunidades al campeón italiano de la Eurocopa 2021, pero no para quedarse con el lugar en sí, sino que irá alternando encuentros con el costarricense. Esto se debe a que, en Francia, responsabilizan a Keylor por los cinco goles que recibió el Paris Saint-Germain en las tres jornadas iniciales de la Ligue 1.

Al ser consultado sobre quién de los dos será el portero titular en la temporada, Pochettino aseguró que dependerá del partido que enfrentarán. “Es una decisión que debemos tomar como el resto en una plantilla de 27 y 28 jugadores. Un solo portero juega. Las decisiones se tomarán en cada partido en beneficio del grupo ”, aseguró en conferencia de prensa.

Donnarumma responde

Bajo este panorama, el exarquero del AC Milan fue consultado sobre la competencia que mantendrá con Keylor Navas este año. “He venido a París a jugar. El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar”, aseguró Donnarumma en diálogo con Canal+.

En esa misma línea, ‘Gigio’ aseguró que todos los equipos grandes tienen competencias entre grandes arqueros. “La competencia con Navas no crea problemas en el vestuario, y siempre las hay en los grandes equipos. Es bueno para los dos, y también para mí, porque me hace crecer mucho”, finalizó.

