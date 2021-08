El nombre de Pilar Jáuregui no es nuevo en el deporte nacional, pues ya nos llenó de orgullo representando al país y consiguiendo medallas internacionales en la disciplina que domina: el parabádminton. Esta vez, acudirá a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 para lucir nuevamente la bandera bicolor en el pecho y buscar la gloria en otra competencia mundial.

Pilar, que nació con luxación de cadera congénita bilateral, es una deportista de alto nivel que obtuvo una medalla de oro en Lima 2019. Sin embargo, no solo tiene galardones por presumir, sino que posee una determinación invencible que nos deja una gran lección en la vida.

Juegos Parapanamericanos: Pilar Jáuregui gana medalla de oro en parabádminton. Foto: Lima 2019

- ¿Cómo empieza tu carrera deportiva?

No tenía pensado representar al país. Yo estaba haciendo deporte para sentirme bien conmigo misma, de forma recreativa y explorando qué pasa. Poco a poco fui entrando al deporte de alto rendimiento y no tenía conocimiento de las bases de los Juegos Olímpicos hasta que vi Londres 2012. El parabádminton todavía no se jugaba, va a ser la primera vez en un olímpico, entonces cuando empecé yo no tenía mucho conocimiento.

- ¿Cómo empiezas en una disciplina poco popular en el país?

Yo participaba en otros deportes como el tenis, básquet, así llegué al bádminton, por pruebas. Se fueron dando las cosas. Empecé con el reto de ganar un título, de ser campeona panamericana, fui con la selección de básquet a Toronto en el 2015 y ahí prometí una medalla, pensé que sería en tenis. Me metí para probar en bádminton, fui a eventos internacionales, me fue gustando porque siempre quería alcanzar a la que estaba arriba mío. Yo empecé abajo en el ranking.

- Si hacías otros deportes, ¿qué hace que te quedes en el parabádminton?

Hice de todo, natación, tenis, maratones, básquet, he jugado en la selección de estos deportes. Pero el bádminton tiene cosas muy lindas, tienes que entregar todo, es mucha la resistencia, técnica. No parece, pero es demasiada dedicación.

- ¿Cuántos años tienes participando en alto rendimiento?

Hace 10 años hago deporte, pero en el parabádminton cinco años.

Pilar Jáuregui en la premiación de Lima 2019. Foto: Lima 2019

- ¿La competencia en Tokio será la más importante de tu carrera?

La medalla de oro en Lima 2019 fue el título más importante que tuve, me gustaría tener la olímpica que es un logro mundial.

- ¿Cómo se dio tu clasificación?

Fue por ranking, las ocho primeras clasificaban. Estuve luchando mucho para esto desde el 2019, comencé a competir en distintos países como Turquía, Dubái, Canadá, España, Japón, Dinamarca, Brasil, en Perú, todos esos torneos suman. En mi caso la clasificación era por dobles y yo juego singles, así que el cupo era muy limitado. Las seis primeras de dobles clasifican y solo había dos puestos para las singles y fue durísimo lograr un puesto.

En mayo tuvimos el último torneo en España, sacamos cuentas y sabía que estaba adentro, pero en el transcurso de la semana que me enteré estuve muy nerviosa, en una ola de emociones, porque mis compañeros que estaban fijos no eran notificados.

- ¿Cómo te enteraste?

El presidente de mi federación, Gonzalo Castillo, me llamó felicitándome, ya había llegado la confirmación. Y fui con mis compañeros a contárselos, gritamos de felicidad.

Yo estuve los últimos dos años en el Centro de Alto Rendimiento de la Videna, el albergue. Tengo mi habitación y todas las comodidades, estuve cerca para entrenar y somos varios deportistas. Y avisé a mis padres, se emocionaron. Es que esta clasificación no la luché sola, siempre mi familia estuvo atrás, siempre apoyándome desde el principio, desde que decidí hacer deporte.

En el 2018, Pilar Jauregui recibió el primer lugar a la mejor Atleta de toda América, Foto: Lima 2019

- ¿Cómo fue tu preparación?

Estuve en la Videna desde el 2019, por las medidas de bioseguridad nos quedamos aquí casi dos años. Preparándome, concentrando. Primero se detuvo por la pandemia, luego entrené en triple sesión con todas las comodidades.

- ¿Cuál es tu expectativa de la competencia en Tokio?

Yo creo que podría luchar la semifinal. Ese es el paso más importante y cercano a una medalla, el cuadro es muy complicado, mis rivales son asiáticas. Nos conocemos muy bien y sé que será difícil.

A mí me preguntan con quién me gustaría jugar primero y yo digo con China para sacarme la parte más fuerte desde el principio. Todas son campeonas mundiales, ellas vienen jugando muchos años, están en competencia desde el 2009 y yo inicié el 2016, y me acerqué muchísimo. Pero no hay imposibles, a la competidora de Turquía ya le gané una vez, a la japonesa le saqué un set.

- Confías en ti…

Estoy orgullosa de lo que he logrado y sé que no hay cosa que me detenga. Disfruto haciendo esto, encontré lo mío. El deporte me ha dado esta nueva oportunidad de demostrar algo que al principio no creía. Esto es lo que soy, disfruto cuando gano y hasta cuando pierdo.

- ¿Cómo has llegado a este nivel?

Sobre todo tengo que agradecer a mis papás, me han enseñado a dar todo, a no rendirme y siempre me decían que no tenga límites. Yo tenía muchos miedos y ellos me decían que lo haga, por qué no.

Mi federación también hizo mucho, como en mi preparación, entrené con Daniela Macías, con los mismos materiales, el mismo lugar, etc. Además, están las empresas privadas, como Nike, que apostaron por mí y por otros paradeportistas.

- ¿Admiras a alguien?

Yo misma me sorprendí de la superación de mis compañeros, cuando entré al paradeporte me sentía bendecida porque estaba íntegra y con salud, pero había otras personas que no tenían esa posibilidad. Eso me abrió la mente completamente, antes me quejaba y preguntaba por qué a mí, no quería usar silla de ruedas, quería caminar y correr como cualquier niño, pero verlos cómo luchan me ayudó, sé que todo pasa por algo. Todo tiene su lado bueno. Y me enseñaron mucho.

Si todo está mal, hay que sacar el lado bueno. Hace poco tuve una lesión en la columna y no podía entrenar, ahí dije que tenía que sacar algo bueno muchas veces y experimenté la paciencia, poco a poco regresé.

- ¿Qué pasará luego de Tokio?

Esto poco a poco abrió en mí las ganas de avanzar, de querer más, ahora quiero una medalla olímpica, sería muy lindo…. Y si no se puede, la luché y esperaré París, que no falta mucho.

A pesar de que uno está en una silla, uno no puede quedarse sentado, tiene que seguir avanzando, eso es lo que pienso, remar para adelante. Seguir hasta que se llegue lejos.

Jáuregui solo esperaba confirmación para sumarse a la delegación peruana. Foto: ANPPerú

¿Cuándo competirá Pilar Jáuregui en los Juegos Paralímpicos?

La ronda preliminar de parabádminton será desde el miércoles 1 de setiembre al viernes 3 del mismo mes. La peruana tendrá competencia eliminatoria.

