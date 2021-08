Juan Reynoso previo al MLS All-Star: “Sé lidiar con la presión; me siento muy mexicano”

El equipo de estrellas del fútbol mexicano estará bajo las órdenes de nuestro compatriota Juan Reynoso, quien está listo para disputar el primer All-Star Game contra las figuras de la MLS. Durante la antesala, el estratega reconoció que “no es un simple partido de exhibición”.

En la rueda de prensa previo al encuentro, Reynoso aseguró que la presión radica principalmente por ser el primer cotejo de esta envergadura entre ambos torneos.

“No se juega una eliminatoria o un título. Mucho del cuidado y eso no, aunque sí venimos con una carga fuerte de trabajo, cuidarnos o no va a depender de cada equipo y lo que se intente jugar y de los jugadores, van a dar lo mejor de sí. Para nosotros no es un juego de exhibición. La presión la tiene uno siempre, la responsabilidad crece por la coyuntura y uno quisiera quedar en la historia como el primer equipo que ganó el primer partido”, confesó Juan.

“Sé lidiar con la presión y me siento muy mexicano, tengo hijos mexicanos y sé lo que es ganar cosas importantes en este país, dirigir a este equipo es muy importante para mí”, añadió el director técnico peruano.

Por otra parte, Juan Reynoso reveló sentirse halagado de dirigir al equipo de las estrellas del fútbol mexicano. “Es un partido distinto, me siento halagado, me siento muy motivado con estar aquí; queremos dejar en alto el nombre de la Liga MX”, manifestó el popular ‘Cabezón’.

