El Barcelona no logró la segunda victoria consecutiva en sus dos primero partidos de La Liga. Luego de ganar 4-2 al Real Sociedad, empató 1-1 contra el Athletic de Bilbao en los últimos 15 minutos. Este último encuentro le traerá complicaciones para el duelo del domingo contra el Getafe, pues Gerard Piqué sufrió una lesión en la pierna izquierda y Eric García fue expulsado en el minuto 93. De esa forma, el barza se quedó sin centrales para la próxima fecha.

Ronald Koeman, DT blaugrana, tendrá que reorganizar su defensa, los candidatos posibles serían Ronald Araújo y Clément Lenglet, quienes ya compartieron el titularato en 12 partidos en la temporada pasada. Otra opción podría ser Óscar Mingueza, quien se lesionó en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, pero que estuvo en los entrenamientos del lunes con los demás jugadores culés. Además de ellos dos, recordemos las otras bajas que aún no debutan en la presente temporada.

Samuel Umtiti

El defensa francés podría ser el reemplazo de Piqué o García para el próximo encuentro, pero la mala relación con la directiva, quienes le propusieron irse del club, ocasionan que no sea tomado en cuenta para el equipo. A pesar de no sufrir una lesión, Umtiti es uno de los jugadores que no estará en el próximo encuentro.

Umtiti rechazó ir a Benfica para quedarse en el Barcelona. Foto: Prensa FC Barcelona

Sergio Agüero

El argentino se lesionó la rodilla antes de iniciar la temporada de La Liga. Nuevamente es una lesión la que lo mantiene fuera de cancha. El año pasado con el Manchester City, el ‘Kun’ estuvo tres meses sin disputar partidos por la misma causa, por ese motivo, hace unos mese se sometió a un tratamiento con células madre para regenerar el cartílago de sus rodillas.

Sergio Agüero quiso iniciar 'renovado' La Liga, pero sufrió una lesión antes de empezar | Foto: Red Bull Content Pool

Ansu Fati

El jugador de 18 años sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda en noviembre del 2020. Por eso, el jugador de la selección española pasó un largo periodo de recuperación, aunque ya ha mejorado considerablemente, no fue convocado para la pretemporada ni para el debut de La Liga.

Ansu Fati sufrió una dura lesión a la rodilla izquierda en noviembre del año pasado. Foto: EFE

Ousmane Dembelé

El galo aún tiene contrato hasta el 2022 con el Barcelona, pero tiene una fuerte lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha que sufrió cuando disputaba la Eurocopa con su selección. En el mejor de los casos, el francés volvería a las canchas en noviembre.