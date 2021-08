Zlatan Ibrahimovic aún no podrá debutar con el AC Milan en la Serie A de Italia, pues el sueco arrastra una lesión desde la anterior temporada. ‘Ibracadabra’ se perdió la Eurocopa 2021 para continuar con su recuperación, por eso, el 18 de junio se sometió a una operación de limpieza de rodilla. A pesar de eso, el delantero aún no está totalmente apto para jugar la presente edición del campeonato italiano, indicó su DT Stefano Pioli.

En rueda de prensa, el entrenador rossonero mencionó que Zlatan “físicamente está mejor, aunque sigue sin trabajar con el equipo. La próxima semana será importante para él, porque trabajará con ritmo normal con el balón, que es lo que le falta”.

El estratega italiano espera contar con él para mediados de setiembre, luego de las fechas FIFA: “Si la semana que viene va como todos deseamos, podría volver a jugar después del parón de selecciones”.

Como menciona Pioli, la recuperación de Ibrahimovic va bien, está mejorando de a pocos. Sin embargo, su regreso a las canchas aún dependen de su rendimiento. En el caso de que todo vaya bien, podría volver a jugar antes de lo esperado, caso contrario, estaría un mes o más de baja.

La posible solución de Pioli

Con la lesión que tuvo Ibrahimovic hace meses, ya era de conocimiento que no estaría en óptimas condiciones para las primera fechas de la Serie A. El Milan sabía que el ataque no podía quedar vacío. Por eso, contrataron al francés Olivier Giroud, exjugador del Chelsea, para que los goles no falten en el equipo, incluso ya hizo dos en el amistoso contra el Panathinaikos y uno contra el Niza.